Οικονομία

Εκκρεμείς συντάξεις: Αύξηση στον ρυθμό απονομής τους

Τα στοιχεία για την απονομή εκκρεμών συντάξεων, όπου προκύπτουν από τον e-ΕΦΚΑ.

Συνολικά 161.771 εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ολοκληρώθηκαν το 2020 έναντι 123.324 αιτήσεων το 2019 (αύξηση κατά 31,18%, +38.447 αιτήσεις).

Αυτό επισημαίνεται, μεταξύ άλλων, στην έκθεση του συστήματος «ΑΤΛΑΣ» για τον Δεκέμβριο του 2020, η οποία αναρτήθηκε στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ (www.efka.gov.gr).

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «παρόλο που το πρόβλημα της απονομής των εκκρεμών συντάξεων εξακολουθεί να είναι σημαντικό, από τα στοιχεία της έκθεσης προκύπτει σημαντική αύξηση στο ρυθμό απονομής των συντάξεων εν μέσω της πανδημίας, όπου οι υπηρεσίες του e-ΕΦΚΑ λειτούργησαν για πέντε μήνες με καθεστώς εκ περιτροπής εργασίας».

Σημαντικό τμήμα της αύξησης αυτής προήλθε, μέσω της ψηφιακής απονομής «ΑΤΛΑΣ» από τον Ιούλιο του 2020. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την έναρξη της υπηρεσίας μέχρι σήμερα, έχουν εκδοθεί ψηφιακά, μέσω του συστήματος «ΑΤΛΑΣ», συνολικά 22.587 συντάξεις, εξ αυτών 18.058 αφορούν σε μεταβιβάσεις και 4.529 σε συντάξεις γήρατος αγροτών.