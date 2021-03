Πολιτική

Πελώνη για lockdown: Τεράστια η κόπωση, απαιτείται αποσυμπίεση

Ποιες ομάδες πληθυσμού παίρνουν την σκυτάλη για τον εμβολιασμό. Ποιος είναι ο στόχος για τα τέλη Απριλίου. Τι είπε για το εμβόλιο της AstraZeneca.

«Υπάρχει κόπωση σε όλα τα επίπεδα. Ωστόσο θα πρέπει να θυμόμαστε ότι τα μέτρα αποδίδουν στο βαθμό που τηρούνται. Αν δεν είχαμε τα μέτρα σε ισχύ θα είχαμε πολλά περισσότερα κρούσματα αυτή τη στιγμή και πολύ περισσότερους θανάτους. Από την άλλη, δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε το γεγονός ότι προφανώς υπάρχει τεράστια κόπωση στην κοινωνία και απαιτούνται βαλβίδες αποσυμπίεσης», δήλωσε η Αριστοτελία Πελώνη σε συνέντευξή της στον Ρ/Σ Alpha 989.

Η κυβερνητική εκπρόσωπος σημείωσε ότι προφανώς πρέπει να τηρήσουμε όλοι τα μέτρα καθώς τα κρούσματα είναι ψηλά και έχει επικρατήσει η βρετανική μετάλλαξη στην Αττική.

«Το σχέδιο της κυβέρνησης βασίζεται σε δύο πυλώνες. Από την μια ενισχύουμε το ΕΣΥ και εστιάζουμε στα σημεία τα οποία μπορεί να υπάρχει θέμα και από την άλλη αναζητούνται τρόποι αποσυμπίεσης για την κοινωνία μαζί με μια νέα συμφωνία για τήρηση των μέτρων. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης βασίζονται στις εισηγήσεις της Επιτροπής», συμπλήρωσε.

Για τους εμβολιασμούς η κυρία Πελώνη ανέφερε πως το αποτύπωμα φαίνεται ήδη στις ηλικίες άνω των 80 στις οποίες δεν έχουμε βαριές νοσήσεις. Είπε επίσης ότι αυτή τη στιγμή είμαστε στους 1.300.000 εμβολιασμούς και εντός των επόμενων ημερών θα ανοίξει η διαδικασία των ραντεβού για τις ευπαθείς ομάδες αυξημένου κινδύνου. «Υπάρχει μια προτεραιοποίηση που έχει κάνει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών που αφορά συγκεκριμένα νοσήματα τα οποία έχουν ανακοινωθεί. Αμέσως μετά πάμε στις ηλικίες 70-74 και αμέσως μετά στις ηλικίες 65-69. Στόχος είναι μέχρι το τέλος Απριλίου, αρχές Μαΐου να έχουν εμβολιαστεί με τουλάχιστον μια δόση του εμβολίου όλοι οι 60 άνω και οι ευπαθείς ομάδες, για να πάρουν σειρά και οι υπόλοιπες ηλικιακές ομάδες», συμπλήρωσε.

Ειδικά για το εμβόλιο της AstraZeneca η κυβερνητική εκπρόσωπος δήλωσε πως η Ελλάδα από την αρχή ακολουθεί τις οδηγίες του EMA (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων), του επίσημου οργανισμού δηλαδή που έχει εγκρίνει όλα τα εμβόλια που χρησιμοποιούνται και προμηθεύεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. «Έβγαλε οδηγία προ ημερών. Έχει αποφανθεί κι εχθές σε μια σαφή ανακοίνωση υπέρ της ασφάλειας του εμβολίου. Δεν συσχετίζει διάφορα περιστατικά που παρατηρήθηκαν με τον εμβολιασμό. Άρα, συνεχίζουμε κανονικά τον εμβολιασμό. Δεν υπάρχουν δεδομένα αυτή τη στιγμή στα χέρια μας, που να στηρίζουν μια απόφαση ανάλογη με αυτή που πήραν άλλες ευρωπαϊκές χώρες», υπογράμμισε.



Επ' αυτού ανέφερε επίσης ότι έχουν γίνει στη χώρα 173.000 εμβολιασμοί με το συγκεκριμένο εμβόλιο χωρίς προβλήματα. «Χρειάζεται ψυχραιμία, χρειάζεται νηφαλιότητα. Εμβολιαζόμαστε με όλα τα εγκεκριμένα εμβόλια από τον EMA. Θυμίζω ότι 11 εκατομμύρια εμβολιασμοί έχουν ήδη γίνει με AstraZeneca στη Βρετανία, με ασφάλεια. Αυτό είναι ένα συντριπτικό στοιχείο υπέρ του εμβολίου», προσέθεσε.

Αναφερόμενη στις διαδηλώσεις η κυρία Πελώνη σημείωσε πως οποιαδήποτε κίνηση συγχρωτισμού δεν βοηθάει και τόνισε: «Ήταν σαφές το Σαββατοκύριακο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ καλούσε σε 31 διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Και οι διαδηλώσεις δεν βοηθούν σε μια ευαίσθητη στιγμή, σε μια κρίσιμη συγκυρία για την πανδημία. Στέλνει το λάθος μήνυμα στην υπόλοιπη κοινωνία να μην τηρεί τα μέτρα».

Η κυβερνητική εκπρόσωπος είπε ότι το αποτέλεσμα αυτών των πορειών θα το δούμε σε 10 μέρες από τώρα και συμπλήρωσε: «Την ώρα που ζητάμε από όλους να τηρήσουν τα μέτρα και να κάνουν υπομονή, προφανώς αυτό είναι και μια υπονόμευση των μέτρων για επαναλειτουργία που σχεδιάζει η κυβέρνηση, αλλά και μια προσβολή για όσους τα τηρούν, όπως και για τους υγειονομικούς που δίνουν μάχη στα νοσοκομεία. Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί σε συγκεντρώσεις με ανευθυνότητα. Θα πρέπει όλοι να δείξουν υπευθυνότητα. Ανεύθυνες συμπεριφορές δεν επιτρέπονται. Και αυτό αφορά και παράγοντες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης που δεν έχουν δείξει την ευθύνη που τους αναλογεί για την συμμόρφωση στα μέτρα».

Η κα Πελώνη έκανε επιπρόσθετα λόγο για αφήγημα κινηματικό του ΣΥΡΙΖΑ που θέλει να το τεκμηριώσει πάση θυσία και γυρίζει σε αυτό τον εαυτό του. «Η κυβέρνηση δεν θα κατεβάσει τα μολύβια επειδή αντιδρά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι μεταρρυθμίσεις συνεχίζονται και θα συνεχίζονται. Η Δημοκρατία προφανώς δεν μπαίνει σε καραντίνα. Αυτό αφορά και το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης και τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν», ξεκαθάρισε.

Τέλος για τις διερευνητικές επαφές ανέφερε πως είναι ο σταθερός δίαυλος συζήτησης Ελλάδας και Τουρκίας. «Είναι ένας τεχνικός και άτυπος μη δεσμευτικός δίαυλος συζήτησης. Δεν είναι διαπραγμάτευση. Αν και εφόσον υπάρξουν συγκλίσεις θα υπάρξει σε μεταγενέστερο στάδιο είτε διαπραγμάτευση είτε συμφωνία για συνυποσχετικό για παραπομπή στη Χάγη. Αυτό ήταν και αυτό είναι πάντα το πλαίσιο. Είναι σαφές, είναι οριοθετημένο. Αφορά την συζήτηση για την οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο», προσέθεσε.