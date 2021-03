Υγεία - Περιβάλλον

Πολάκης: τριψήφιος αριθμός ασθενών στη λίστα αναμονής για ΜΕΘ

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζει ότι δεκάδες ασθενείς με κορονοϊό, βρίσκονται διασωληνωμένοι με φορητούς αναπνευστήρες σε απλά κρεβάτια.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας, Παύλος Πολάκης, σε ανακοίνωση του υποστηρίζει ότι «24 σελίδες είναι αυτή τη στιγμή, η λίστα του ΕΚΑΒ για ασθενείς που αναζητούν κρεβάτι ΜΕΘ! Δηλαδή 120-125 συνάνθρωποι μας είναι διασωληνωμένοι με φορητούς αναπνευστήρες, σε απλό κρεββάτι και αναγκαστικά δεν λαμβάνουν την παρακολούθηση και υποστήριξη που απαιτεί η κατάσταση τους. Πάνω από 70 από αυτούς είναι ασθενείς με λοίμωξη από κορωνοϊό!».

Και συνεχίζει ο κ. Πολάκης, «δεν θα κουραστώ να το φωνάζω:

Είστε ψεύτες. Που είναι τα 1200 κρεβάτια MEΘ;

Φέρτε τις θεραπείες Αντισωμάτων. Όσο δεν το κάνετε, πλέον μετά και την έγκριση από τον ΕΜΑ, είστε εγκληματίες!

Οργανώστε «ομάδα κρούσης» γιατρών εντατικολόγων, που μέσω της υποδομής που έχουμε φτιάξει στο ΕΚΑΒ-ΕΚΕΠΥ, να δίνει συγκεκριμένη βοήθεια και πρακτική στους γιατρούς που νοσηλεύουν ασθενείς εκτός ΜΕΘ!

Αν δεν μπορείτε, φωνάξτε μας να σας βοηθήσουμε να γίνει. Πεθαίνει κόσμος!».