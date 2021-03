Life

“The 2Night Show” με εκλεκτούς καλεσμένους την Τετάρτη (εικόνες)

Οι συνθήκες αλλάζουν… η καλή παρέα όμως μένει και μπορεί να κάνει τη διαφορά!

Την Τετάρτη 17 Μαρτίου, στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2Night Show» τη Μαριάννα Τουμασάτου. Η αγαπημένη ηθοποιός μιλά για τα πρώτα της βήματα στην παρουσίαση και για τη «Φωτογραφία Της Ζωής Μου» που προβάλλεται στον ANT1. Πώς της φαίνεται ο καινούργιος της ρόλος και γιατί συγκινήθηκε με τον Γιώργο Γεροντιδάκη στην πρεμιέρα της εκπομπής της; Θα πήγαινε καλεσμένος ο σύζυγός της, Αλέξανδρος Σταύρου; Στη συνέχεια, η Μαριάννα Τουμασάτου σχολιάζει τα συγκλονιστικά γεγονότα που πλήττουν τον καλλιτεχνικό χώρο και εκφράζει τη βαθιά θλίψη της για εκείνους που λειτουργούν ως «καταστροφείς συνειδήσεων και ψυχών».

Καλεσμένος του Γρηγόρη και ο ηθοποιός Θοδωρής Φραντζέσκος, ο οποίος μιλά για τη συμμετοχή του στην καθημερινή σειρά της ΕΡΤ «Χαιρέτα Μου Τον Πλάτανο» και για τη συνειδητή επιλογή του να περάσει από το δράμα του «Κόκκινου Ποταμιού» στην κωμωδία. Πώς ένιωσε που αποχωρίστηκε το τσιγκελωτό μουστάκι του «Κερέμ Καρτάλ»; Μεταξύ άλλων, σχολιάζει το μαύρο σύννεφο που έχει απλωθεί πάνω από το θέατρο, το τελευταίο διάστημα, ενώ αποκαλύπτει και την «τρικυμία», που πέρασαν όλοι οι συντελεστές της σειράς που συμμετέχει, με την αντικατάσταση ενός εκ των βασικών πρωταγωνιστών.

Ο Στέργιος Λυμπέρης, ο Έλληνας τραγουδιστής που έκανε καριέρα στον Λίβανο, συναντά για πρώτη φορά τον Γρηγόρη. Πώς κατάφερε να γίνει γνωστός στη Ρουμανία, στην Τουρκία και σε αραβικές χώρες; Πώς αισθάνεται που δεν είναι τόσο γνωστός στη χώρα του; Τι ρόλο έπαιξε η συνάντησή του με τον Τούρκο πρωταγωνιστή Χαλίτ Εργκέντ; Η γνωριμία του με τη Rihanna και η ευγνωμοσύνη του για το γεγονός ότι η διεθνούς φήμης τραγουδίστρια φόρεσε σε εμφάνιση της τα κοσμήματα που έχει δημιουργήσει ο ίδιος. Τέλος, μαζί με τους «Prestige The Band» ερμηνεύει, ζωντανά στην εκπομπή, την επιτυχία του με τίτλο «Κόκκινο Πανί».

