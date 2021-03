Παράξενα

Καθάρισαν το Αγιόφυλλο με τα χέρια μέσα σε λίγες μέρες (εικόνες)

Παράδειγμα προς μίμηση για ομάδα εθελοντών που καθάρισε την περιοχή της μέσα σε λίγες μέρες.

Έναν πραγματικό άθλο, που παρόμοιός του δεν έχει καταγραφεί στην τοπική ιστορία, πέτυχε μέσα σε λίγους μόνο μήνες η Ομάδα εθελοντών των κατοίκων του Αγιοφύλλου Καλαμπάκας, του τελευταίου χωριού του νομού Τρικάλων πριν από τον νομό Γρεβενών.

Αφού κατάφεραν να καθαρίσουν δέκα σκουπιδότοπους που είχαν δημιουργηθεί τις τελευταίες δεκαετίες σε ρεματιές του χωριού, οι κάτοικοι του Αγιοφύλλου έβαλαν στόχο και πέτυχαν να καθαρίσουν σε μήκος 12 χιλιομέτρων και την εθνική οδό, από τα σκουπίδια που αφήνουν πίσω τους οι διερχόμενοι οδηγοί!

Και φυσικά, η προσπάθεια αυτή δεν θα σταματήσει, αφού η Ομάδα εθελοντών θα διοργανώνει συχνά ανάλογες δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, διαφυλάσσοντας έτσι όσα με σκληρή δουλειά πέτυχαν οι Αγιοφυλλιώτες μέχρι σήμερα. Παράλληλα, οι δράσεις θα συνεχιστούν για τον καθαρισμό και άλλων σημείων του χωριού και δεν θα σταματήσουν όσο παραμένει ζωντανό το κίνημα του εθελοντισμού στο χωριό, όπως τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγιοφύλλου, Ζήσης Καραγιάννης.

«Δεν κουραζόμαστε, δεν ντρεπόμαστε…»

Ο κ. Καραγιάννης μιλώντας για την αξιέπαινη αυτή πράξη των Αγιοφυλλιωτών και για το μήνυμα που θέλουν να στείλουν οι εθελοντές σε όσους απερίσκεπτα πετούν σκουπίδια σε δρόμους και ρεματιές είπε:

«Στην Κοινότητα Αγιοφύλλου ορίσαμε το 2021 ως έτος προστασίας του Περιβάλλοντος.

Ξεκινήσαμε με τη δημιουργία μίας ομάδας εθελοντών, στην οποία προστίθενται κατά καιρούς όσοι κάτοικοι μπορούν να βοηθήσουν.

Επειδή το χωριό μας περιστοιχίζεται από χαράδρες και παλαιότερα δεν υπήρχαν τρόποι για την αποκομιδή των απορριμμάτων, ο κάθε κάτοικος απέρριπτε ανεξέλεγκτα τα απορρίμματα στις ρεματιές, κι έτσι δημιουργήθηκαν διάφορες χωματερές. Το εθελοντικό κίνημα, το οποίο δημιουργήσαμε και αποτελείται από πολλούς κατοίκους, αποφασίσαμε να ξεκινήσουμε τη δράση μας από αυτές.

Αυτές οι παράνομες χωματερές που είχαν δημιουργηθεί σε κεντρικά σημεία του χωριού μας ήταν δεκατέσσερις. Αφού τελειώσαμε με τον καθαρισμό των δέκα από αυτές, αποφασίσαμε να καθαρίσουμε τις εισόδους/εξόδους του Αγιοφύλλου.

Βλέπαμε μπροστά μας όλα αυτά τα χρόνια εκατέρωθεν της εθνικής οδού τα πολλά σκουπίδια και όπως ήταν φυσικό ο καθαρισμός στα όρια της Κοινότητάς μας τέθηκε ως ο επόμενος στόχος.

Τελικά, φτάσαμε σήμερα να έχουμε καθαρίσει και τα δώδεκα χιλιόμετρα της εθνικής οδού που ανήκουν στο Αγιόφυλλο σε σχετικά μικρό χρονικό διάστημα, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσουμε 350 τσουβάλια με απορρίμματα.

Το 90% από αυτά είναι ανακυκλώσιμο υλικό (μπουκάλια, κυπελλάκια καφέ κ.λπ.), ενώ το υπόλοιπο 10% είναι ό,τι μπορεί να φανταστεί ο καθένας.

Την όποια κούραση την ξεχνούσαμε, όταν βλέπαμε το αποτέλεσμα που ήταν ένα καθαρό περιβάλλον. Είμαστε περήφανοι που σε αυτό το κομμάτι του δρόμου δεν υπάρχουν πια σκουπίδια!

Δεν τιμά κανέναν διερχόμενο οδηγό η κίνηση να πετά ανεξέλεγκτα κάποιο σκουπίδι. Εμείς θα συνεχίσουμε να μαζεύουμε ό,τι βρίσκουμε. Δεν ντρεπόμαστε να μαζεύουμε σκουπίδια, ντρεπόμαστε να πετάμε σκουπίδια. Και αυτό το μήνυμα θέλουμε να περάσουμε.

Για εμάς είναι ένας μεγάλος άθλος, που δεν θα αφήσουμε να πάει χαμένος. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να καθαρίζουμε την εθνική οδό, αφού είμαστε και λάτρεις της πεζοπορίας, οπότε μπορούμε αντί να περπατάμε στην εξοχή να περπατάμε στις άκρες του δρόμου και να τον καθαρίζουμε από τα σκουπίδια.

Έτσι, αυτά τα δώδεκα χιλιόμετρα εθνικού οδικού δικτύου θα παραμένουν καθαρά, όσο ζούμε εμείς που αναλάβαμε αυτή την πρωτοβουλία, και ελπίζουμε και ευχόμαστε να υπάρχουν και συνεχιστές της προσπάθειας αυτής.

Θα ήθελα κλείνοντας να ευχαριστήσω τον Δήμο Μετεώρων για την ευαισθησία που υπέδειξε και τον αντιδήμαρχο Καθαριότητας κ. Βασίλη Τσίκαρη».

Στάση ζωής

Τα τελευταία χρόνια ο εθελοντισμός αναδεικνύεται όλο και περισσότερο ως το σημαντικότερο εργαλείο για την προστασία του περιβάλλοντος.

Η ανάγκη για αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών αποκτά όλο και μεγαλύτερη σημασία στη σημερινή εποχή, αλλά σίγουρα δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς τη συμμετοχή υπεύθυνων και συνειδητοποιημένων ατόμων σε αυτή την προσπάθεια.

Τα πρότυπα του ατομισμού και του καταναλωτισμού καταρρέουν, όταν οι πολίτες αποφασίζουν να συμμετέχουν ενεργά στη διαμόρφωση ενός ποιοτικού μέλλοντος για τους ίδιους και για τις επόμενες γενιές, εξωτερικεύοντας τον εθελοντισμό, που πηγάζει από μέσα τους, ως στάση ζωής.

Το Αγιόφυλλο αποτελεί πλέον παράδειγμα και απόδειξη ότι μπορούν να γίνουν πολλά, όταν θέτουμε έναν στόχο και επικεντρωνόμαστε σε αυτόν και μόνο, βάζοντας τον εαυτό μας μέσα σε μία ομάδα ίσων, ανιδιοτελώς.

Πηγή: tameteora.gr