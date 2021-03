Οικονομία

Μετρό: ολοκλήρωση έργων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το 2021

Δείτε αναλυτικά το ετήσιο κυβερνητικό σχέδιο δράσης για μεταφορές και περιβάλλον, από τα αντίστοιχα Υπουργεία.

Σύμφωνα με το ετήσιο σχέδιο δράσης της Κυβέρνησης για το 2021, σε ότι αφορά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, εντός του 2021 αναμένεται η ολοκλήρωση έργων στα Μετρό Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, θα κατασκευαστεί η γραμμή γραμμής 4 Μετρό Αθήνας(Άλσος Βεΐκου-Γουδή), θα γίνει η επέκταση της γραμμής 3 προς Πειραιά και θα κατασκευαστεί η βασική γραμμή του Μετρό Θεσσαλονίκης μαζί με την επέκταση προς Καλαμαριά.

Σε ότι αφορά τους άλλους στόχους του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για το τρέχον έτος, αυτοί καθορίζονται ως εξής:

Λήψη μέτρων για την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα ΜΜΜ

Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την προώθηση της μετατροπής συμβατικών οχημάτων σε ηλεκτροκίνητα ή υδρογονοκίνητα

Προμήθεια στόλου λεωφορείων ΜΜΜ αντιρρυπαντικής τεχνολογίας Προμήθεια λεωφορείων φυσικού αερίου, ηλεκτρικά και EURO 6 για την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και λειτουργία δικτύων δημοσίων τακτικών υπεραστικών και αστικών οδικών επιβατικών μεταφορών

Συντήρηση, λειτουργία, αναδιάρθρωση δικτύου των Οδικών Συγκοινωνιών Α.Ε. (ΟΣΥ ΑΕ), και ανάταξη συντήρησης των Σταθερών Συγκοινωνιών Α.Ε. (ΣΤΑΣΥ ΑΕ)

Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την καθιέρωση του διαμοιρασμού οχημάτων (car sharing), του συνεπιβατισμού οχημάτων (car pooling) & της μεταφοράς με οχήματα κατά παραγγελία (car on demand)

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για τη χρήση σύγχρονων και ευέλικτων εφαρμογών κινητικότητας

Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για την υποδοχή της αυτόνομης οδήγησης Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την κυκλοφορία των αυτόνομων οχημάτων

Προμήθεια διρρευματικών συρμών (γραμμή Μετρό προς αεροδρόμιο) Προκήρυξη διαγωνισμο

Αναβάθμιση συστημάτων ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας Επείγοντα έργα περιφερειακών αεροδρομίων

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την προώθηση της Οδικής Ασφάλειας

Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ)

Επαναξιολόγηση και βελτίωση του εκπαιδευτικού υλικού για την εξέταση υποψηφίων οδηγών και την αναθεώρηση της διαδικασίας θεωρητικής και πρακτικής εξέτασής τους

Ολοκλήρωση ή υλοποίηση σε προχωρημένο στάδιο 7 εμβληματικών ιδιωτικοποιήσεων (και παραχωρήσεων) στον τομέα της ενέργειας. Ειδικότερα, πρόκειται για ιδιωτικοποιήσεις του ΔΕΔΔΗΕ (σε ποσοστό έως 49%) και του ΑΔΜΗΕ (περαιτέρω), της ΔΕΠΑ Υποδομών και της ΔΕΠΑ Εμπορίας, για την ιδιωτικοποίηση των περιουσιακών στοιχείων της ΛΑΡΚΟ και την παραχώρηση της Υπόγειας Αποθήκης Φυσικού Αερίου (ΥΑΦΑ) στη Νότια Καβάλα, και τη μείωση της συμμετοχής του δημοσίου στα ΕΛ

Σε ύψος 1 δισ. ευρώ ανέρχονται οι επενδύσεις που προγραμματίζονται για το 2021 στα δίκτυα διανομής και τα συστήματα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας (βάσει των προγραμμάτων ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ και του ΑΔΜΗΕ), σε άμεση σύνδεση με τις προβλέψεις του ΕΣΕΚ.

Σε ύψος τουλάχιστον 300 εκατ. Ευρώ ανέρχονται οι επενδύσεις που προγραμματίζονται για το 2021 για τον εκσυγχρονισμό και την επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου

Ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ σε ποσοστό έως 49% Εκκίνηση της διαδικασίας

Ηλεκτρική Διασύνδεση Αττικής – Κρήτης (ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ) Ολοκλήρωση της κατασκευής της διασύνδεσης ΑΡΙΑΔΝΗ ΙΙ μεταξύ Αττικής και Κρήτης. Το έργο υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ.

Κατασκευή 600 χλμ. του δικτύου διανομής φυσικού αερίου. Ανάπτυξη 14.000 νέων συνδέσεων καταναλωτών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών) στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου. Όπως προβλέπεται στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης της ΔΕΔΑ

Διαγωνισμός για ιδιωτικοποίηση της ΛΑΡΚΟ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αντίστοιχα καταρτίστηκε και η λίστα με τους στόχους του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για το 2021, ως εξής:

Η Ελλάδα έρχεται 86η στο δείκτη Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας ως προς την χορήγηση οικοδομικών αδειών, και υπολείπεται κατά 18 θέσεις από το μέσο όρο της Ε.Ε. Το πλήθος και ο απαιτούμενος χρόνος των διαδικασιών είναι μεταξύ των κυριότερων λόγων για τη βαθμολογική υστέρηση. Με παρεμβάσεις βελτίωσης της διαδικασίας χορήγησης των οικοδομικών αδειών και των ελέγχων που πραγματοποιούν οι ελεγκτές δόμησης είναι δυνατή η βελτίωση της βαθμολογίας της χώρας στο συγκεκριμένη δείκτη τουλάχιστον κατά 10 μονάδες έως το τέλος του 2021.

Επιτάχυνση της διαδικασίας κτηματογράφησης, Εκτιμάται πως έως το τέλος του 2020 θα βρίσκεται σε ανάρτηση περίπου το 98% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που είναι σε στάδιο κτηματογράφησης Αυτό μεταφράζεται σε άνω του 90% των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων σε όλη τη χώρα.

Με το Εθνικό Σχέδιο Αναδασώσεων, που θα ξεκινήσει το 2021 και θα έχει διάρκεια έξι ετών (έως το 2026), θα πραγματοποιηθούν εργασίες αναδάσωσης σε 500.000 στρέμματα δασικών εκτάσεων.

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για μείωση των ενεργών ΧΑΔΑ Παύση λειτουργίας και αποκατάσταση 14 λειτουργούντων ΧΑΔΑ και μείωση κατά συνέπεια του ύψους του προστίμου

Από τις 3 Ιουλίου του 2021 θα ξεκινήσει η εφαρμογή της Οδηγίας ΕΕ 2019/904 για τα πλαστικά μιας χρήσης, η οποία θα ενσωματωθεί στην εθνική νομοθεσία έως το Σεπτέμβριο του 2020.

Στο πλαίσιο του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης για τις λιγνιτικές περιοχές (Δυτική Μακεδονία, Μεγαλόπολη), προτεραιότητα αποτελεί η ανάπτυξη φωτοβολταϊκών πάρκων, ισχύος 2 GW στη Δυτική Μακεδονία και 550 MW στη Μεγαλόπολη. Η υλοποίηση των έργων αυτών είναι απαραίτητη για την επίτευξη των στόχων του ΕΣΕΚ (ισχύς από φωτοβολταϊκά στα 3,9 GW έως το 2022 και στα 7,7 GW έως το 2030). Έχουν ήδη δρομολογηθεί, και εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2021, φωτοβολταϊκά πάρκα ισχύος 234 MW στη Δυτική Μακεδονία (204 MW των ΕΛΠΕ και δύο ισχύος 15 MW έκαστο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες) και ισχύος 50 ΜW στη Μεγαλόπολη.

Προβλέπεται η απόσυρση των 14 εγκατεστημένων λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ έως το 2023, εκτός της Πτολεμαϊδας 5 που θα λειτουργεί ως λιγνιτική έως το 2028. Σε συνέχεια του κλεισίματος των μονάδων Καρδία 1 και 2 το 2019 και Αμύνταιο 1 και 2 το 2020, για το 2021 δρομολογείται το κλείσιμο 3 μονάδων (Καρδία 1 και 2. Μεγαλόπολη 3).

Τουλάχιστον 2.000 σημεία φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων θα αναπτυχθούν έως το τέλος του 2021: (α) σε δημόσιους χώρους (εθνικές οδοί, σημεία ενδιαφέροντος, κεντρικά σημεία αστικών κέντρων), και (β) σε ιδιωτικούς χώρους (οικίες για οικιακή χρήση, εταιρικά και επαγγελματικά κτίρια). Η δημιουργία επαρκών υποδομών φόρτισης είναι κρίσιμος παράγοντας για τη μεγαλύτερη διείσδυση της ηλεκτροκίνησης, στο πλαίσιο επίτευξης του στόχο που τέθηκε στο ΕΣΕΚ για ένα στα τρία νέα επιβατικά αυτοκίνητα το 2030 να είναι ηλεκτροκίνητο.