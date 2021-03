Life

Google: Ποιοι καλλιτέχνες ήταν οι πιο δημοφιλείς σε αναζητήσεις το 2020

Στην Ελλάδα, η πιο δημοφιλής στις αναζητήσεις ήταν, το 2020, η Φρίντα Κάλο.

Με πολλά μουσεία και γκαλερί τέχνης να έχουν κλείσει τις θύρες τους λόγω της COVID-19, πολλοί φιλότεχνοι στράφηκαν στο Διαδίκτυο ως μόνον τρόπο να βλέπουν τους αγαπημένους τους καλλιτέχνες. Έχοντας αυτό στον νου, η ομάδα ερευνητών στην Ken Bromley Art Supplies θέλησε να εντοπίσει ποιοι καλλιτέχνες υπήρξαν το συχνότερο αντικείμενο αναζήτησης το 2020 και ποιος ήταν ο πιο δημοφιλής σε κάθε χώρα καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας.

Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν τα στοιχεία αναζήτησης στο Google για να αποκαλύψουν τον πιο «γκουγκλαρισμένο» καλλιτέχνη, πέρυσι, σε κάθε χώρα. Στη συνέχεια, οι σχεδιαστές σχεδίασαν επτά χάρτες – έναν για κάθε ήπειρο – για να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Ο Λεονάρντο ντα Βίντσι είναι το νούμερο 1, συνολικά, αλλά δεν ήταν η κορυφαία επιλογή σε πολλές χώρες: οι φιλότεχνοι στο Ηνωμένο Βασίλειο είχαν ως πρώτη επιλογή τον ανώνυμο καλλιτέχνη δρόμου και ακτιβιστή από το Μπρίστολ, Banksy. Το ίδιο και οι Ρώσοι φιλότεχνοι.

Έχει ενδιαφέρον το ότι από τους 13 «νικητές» μόνον δύο ήταν γυναίκες: Στις ΗΠΑ, στο Μεξικό και τη Βραζιλία, η καλλιτέχνις με τις περισσότερες αναζητήσεις ήταν η Φρίντα Κάλο ενώ στην κορυφή της λίστας τόσο στην Αυστραλία όσο και την Κίνα βρέθηκε η ζωγράφος του 17 αιώνα Αρτεμισία Τζεντιλέσκι.

