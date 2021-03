Life

Pink Floyd: Επανακυκλοφορούν τη συναυλία του 1990 στο Knebworth House (βίντεο)

Μαζί με τους Paul McCartney, Genesis και Eric Clapton είχαν παίξει κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους.

Το 1990, οι Pink Floyd έδωσαν, μαζί με τους Paul McCartney, Genesis και Eric Clapton μεταξύ άλλων, μια συναυλία στο Knebworth House, στο Χερτφορντσίαρ της Αγγλίας, παίζοντας κάποιες από τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους, συμπεριλαμβανομένων των «Wish You Were Here», «Comfortably Numb» και «Money». Τώρα, η μπάντα θα κυκλοφορήσει αυτές τις περφόρμανς, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στο box set Later Years, ως ξεχωριστό άλμπουμ – σε CD, βινύλιο και ψηφιακή μορφή – στις 30 Απριλίου με τίτλο «Live at Knebworth 1990».

«Υπάρχει κάτι το ξεχωριστό στο Knebworth» είπε, σε ανακοίνωση, ο ντράμερ Nick Mason. «Εξακολουθούμε να έχουμε γλυκές αναμνήσεις από τις φορές που παίζαμε εκεί τη δεκαετία του 1970, και αυτό το show δεν έχει καμία διαφορά. Ως παιδί του Βόρειου Λονδίνου, ήταν σχεδόν σαν αγώνας εντός έδρας για μένα, αλλά με την επιπρόσθετη ευχαρίστηση του ότι ήταν η επανένωση της μπάντας μετά από μια πολύ μεγάλη τουρνέ που κράτησε πολύ περισσότερο από ένα χρόνο. Ήταν επίσης η ευκαιρία να εξασφαλίσεις να παίξει η θαυμάσια Candy Dulfer (σ.σ. σαξόφωνο στα “Shine On You Crazy Diamond” και “Money”). Για αρκετό καιρό ήμουν φανατικός θαυμαστής της και ήταν ντροπή που δεν είχαμε την ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε σε περισσότερα τραγούδια. Επίσης, είχαμε guest τον αγαπημένο φίλο μας, τον Michael Kamen (σ.σ. στα πλήκτρα). Ο Michael είχε συνεισφέρει τόσα πολλά στους Pink Floyd την προηγούμενη δεκαετία, είναι σπουδαίο να έχεις λίγο από το παίξιμό του στην ηχογράφηση».

Άλλη αξιοσημείωτη guest στη συναυλία ήταν, όπως σημειώνει το Rolling Stone, η Clare Torry, αρχική φωνή στην εκδοχή σε LP του «The Great Gig in the Sky» στο άλμπουμ The Dark Side of the Moon. Η μοναδική άλλη φορά που είχε τραγουδήσει αυτό το τραγούδι ήταν σε συναυλία του συγκροτήματος στο Λονδίνο το 1973.

Για την έκδοση που θα κυκλοφορήσει στις 30 Απριλίου, remix του ήχου έχουν κάνει οι Andy Jackson και David Gilmour, με τη βοήθεια του Damon Iddins.