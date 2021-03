Κόσμος

Δικάζεται ο αστυνομικός για τη δολοφονία της Σάρα Έβεραρντ

Ορίστηκε η δίκη του αστυνομικού που κατηγορείται για την απαγωγή και τη δολοφονία της γυναίκας.

Τον Οκτώβριο αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του δικαστηρίου ο εν ενεργεία Βρετανός αστυνομικός που κατηγορείται για την απαγωγή και δολοφονία της Σάρα Έβεραρντ, ο φόνος της οποίας προκάλεσε οργή αλλά και περισυλλογή για το τι μπορούν να κάνουν η αστυνομία, η κυβέρνηση και η κοινωνία για να σταματήσουν τη βία των ανδρών σε βάρος των γυναικών.

Η 33χρονη Έβεραρντ απήχθη ενώ επέστρεφε με τα πόδια στην κατοικία της από ένα φιλικό σπίτι στο νότιο Λονδίνο στις 3 Μαρτίου ενώ το πτώμα της ανακαλύφθηκε σε δάσος λίγο έξω από το Λονδίνο.

Ο Γουέιν Κάζινς, 48 ετών, αστυνομικός που είναι μέλος της μονάδας προστασίας των διπλωματικών αποστολών, εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον δικαστηρίου του Λονδίνου μέσω βιντεοσύνδεσης από τη φυλακή.

Η δίκη του ορίστηκε προσωρινά για τις 25 Οκτωβρίου και ο ίδιος αναμένεται να δηλώσει αν είναι αθώος ή ένοχος τον Ιούλιο. Φορώντας ένα κόκκινο μπλουζάκι, ο Κάζινς, που σύμφωνα με την αστυνομία χρειάστηκε ιατρική περίθαλψη για τραύμα στο κεφάλι που υπέστη ενώ ήταν υπό κράτηση, είχε ένα εμφανές κόψιμο στο μέτωπό του. Δεν κατέθεσε αίτημα προκειμένου να του οριστεί εγγύηση.

Η δολοφονία της Έβεραρντ προκάλεσε ξεσπάσματα οργής από γυναίκες που μίλησαν για τις δικές τους εμπειρίες και τον φόβο τους να περπατούν μόνες τους στο δρόμο το βράδυ, ενώ η αστυνομία έχει δεχθεί έντονη κριτική για το πώς διαχειρίστηκε την αγρυπνία που είχε οργανωθεί στη μνήμη της δολοφονημένης γυναίκας το Σάββατο όταν αστυνομικοί συνεπλάκησαν με τους παρευρισκόμενους.

Ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον προήδρευσε χθες βράδυ συνεδρίασης προκειμένου να συζητηθεί τι διαβεβαιώσεις μπορούν να δοθούν τις γυναίκες ενώ η κυβέρνηση υποσχέθηκε μεγαλύτερη χρηματοδότηση για τον καλύτερο φωτισμό των δρόμων και για πιλοτικά προγράμματα, στο πλαίσιο των οποίων αστυνομικοί με πολιτικά θα επισκέπτονται παμπ και κλαμπ για να «εντοπίζουν επιθετικούς και ύποπτους δράστες».