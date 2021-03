Κοινωνία

Βίντεο ντοκουμέντο από τη σύγκρουση πλοίων ανοιχτά των Κυθήρων (εικόνες)

Στιγμές αγωνίας για τα δεκάδες μέλη των πληρωμάτων των δυο φορτηγών πλοίων.

Της Δώρας Βογιατζάκη

Τέλος καλό, όλα καλά για τα πληρώματα των δύο πλοίων που συγκρούστηκαν τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου βορειοδυτικά των Κυθήρων.

Τα πλοία ρυμουλκήθηκαν ασφαλώς στον όρμο των Βάτικων η εικόνα όμως αμέσως μετά τη σύγκρουση κόβει την ανάσα.

Το βίντεο που ανέβασε στα social media, ναυτικός δείχνει το φορτηγό πλοίο KIVELI , με σημαία Λιβερίας να έχει εμβολίσει το φορτηγό πλοίο AFINA I με σημαία Μάλτας.

Παρά τη σφοδρή σύγκρουση και την εισροή υδάτων και στα δύο πλοία δεν υπήρξε κίνδυνος για τους συνολικά 42 αλλοδαπούς ναυτικούς των δύο πλοίων όπως επίσης δεν έχει προκληθεί προς το παρόν θαλάσσια ρύπανση.

Τα αίτια του ναυτικού ατυχήματος διερευνώνται.