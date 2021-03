Οικονομία

Κατακόρυφη μείωση στην αεροπορική κίνηση

Τα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για την κίνηση των επιβατών στα ελληνικά αεροδρόμια.

Μείωση στην αεροπορική κίνηση των επιβατών των ελληνικών αεροδρομίων αποτυπώνεται στα στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας για το πρώτο δίμηνο του 2021.

Από τα στατιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την επιβατική κίνηση των αεροδρομίων το δίμηνο Ιανουαρίου/Φεβρουαρίου του 2021 προκύπτουν τα ακόλουθα:

Ο συνολικός αριθμός των διακινηθέντων επιβατών έφθασε τις 713.578 (χιλιάδες επιβάτες), παρουσιάζοντας πτώση 83,7% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν διακινηθεί 4.4 εκατομμύρια επιβάτες. Όσον αφορά τις πτήσεις στα αεροδρόμια της χώρας ανήλθαν στις 18.683, από τις οποίες 14.087 ήταν εσωτερικού και 4.596 εξωτερικού, παρουσιάζοντας πτώση 57,5%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 43.922 πτήσεις.

*Μείωση 84,5% στη συνολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) Φεβρουαρίου 2021 - Διακινήθηκαν 330.005 επιβάτες. Πτώση 91,5% στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού.

Αναλύοντας τα αεροπορικά δεδομένα για τον Φεβρουάριο του 2021 προκύπτει ότι διακινήθηκαν στα αεροδρόμια της χώρας 330.005 επιβάτες, μείωση 84,5% σε σχέση με το 2020 όπου είχαν διακινηθεί 2.125.944 επιβάτες. Ο συνολικός αριθμός των πτήσεων ανήλθε στις 8.665 καταγράφοντας πτώση 58,8% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2020 όπου είχαν πραγματοποιηθεί 21.022 πτήσεις.

Όσον αφορά στις αφίξεις επιβατών εξωτερικού ήταν 50.238 παρουσιάζοντας μείωση 91,5% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2020, όπου είχαν αφιχθεί 592.977 επιβάτες.

Ακολουθώντας τους προηγούμενους μήνες τα στατιστικά στοιχεία από όλα τα αεροδρόμια της χώρας μας, αποτυπώνουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει επιφέρει η πανδημία της νόσου Covid-19. Είναι χαρακτηριστικό ότι η πτώση της επιβατικής κίνησης καταγράφει μείωση για δωδέκατο συνεχόμενο μήνα καθώς οι περιορισμοί μετακινήσεων για τα αεροπορικά ταξίδια είναι ακόμα σε ισχύ. Υπενθυμίζουμε ότι η πρώτη αεροπορική οδηγία που είχε εκδοθεί από την ΥΠΑ με απαγορεύσεις πτήσεων λόγω της πανδημίας ήταν τον περσινό Μάρτιο και συγκεκριμένα ήταν η notam της 9ης Μαρτίου 2020 που αφορούσε αναστολή πτήσεων από/προς Βόρεια Ιταλία.