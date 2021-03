Κοινωνία

Έρευνα για τον Έλληνα που αποτέφρωσαν από... λάθος στην Γερμανία

Εντολή Δένδια για αμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην ελληνική προξενική αρχή. Το χρονικό της εξαφάνισης, ο θάνατος και η αποτέφρωση.

Εντολή για την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης έδωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή στη Φρανκφούρτη, αναφορικά με την περίπτωση Έλληνα πολίτη που βρέθηκε νεκρός τον Φεβρουάριο 2019 στην πόλη Darmstadt, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών.

«Με αφορμή όσα πρόσφατα αναφέρθηκαν στην εκπομπή "Φως στο Τούνελ" του τηλεοπτικού σταθμού Alpha σχετικά με την περίπτωση Έλληνα πολίτη, ο οποίος ανευρέθη νεκρός από τις γερμανικές αρχές τέλη Φεβρουαρίου 2019 στην πόλη Darmstadt, ο υπουργός Εξωτερικών, Νίκος Δένδιας, έδωσε εντολή για την άμεση διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή στη Φρανκφούρτη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Ο Διονύσης Αγγελάκος 41 χρόνων στις 16 Φεβρουαρίου 2019 ταξίδεψε αεροπορικώς για Φρανκφούρτη. Είχε ήδη βρει δουλειά σε εργοστάσιο πλαστικών, όπως είπε σε δικούς του, χωρίς όμως να τους αναφέρει τον ακριβή τόπο εργασίας του.

Μιλούσε καθημερινά με τη μητέρα του, αλλά στις 23 Φεβρουαρίου η επικοινωνία τους διακόπηκε ξαφνικά… Κανείς τότε δε γνώριζε το τραγικό τέλος του παλικαριού. Ο Διονύσης είχε βρεθεί νεκρός στην άκρη ενός ποταμού της πόλης Ντάρμσταντ κοντά στη Φρανκφούρτη.

Πάνω του βρέθηκαν τα προσωπικά του στοιχεία, γεγονός που άνοιξε το δρόμο των ερευνών της τοπικής αστυνομίας. Προσπάθησαν να επικοινωνήσουν τηλεφωνικά με το ελληνικό Προξενείο Φραγκφούρτης, αλλά κανείς δεν απάντησε στις κλήσεις τους.

Μία μέρα μετά την εύρεση του πτώματος, έστειλαν e-mail στο Προξενείο, γνωστοποιώντας την αδυναμία επικοινωνίας. Αναφέρονταν στο θάνατο του Έλληνα υπηκόου Διονύση Αγγελάκου και τόνιζαν την άμεση ανάγκη για επαφή.

Κανένας από το Προξενείο δεν έψαξε να βρει τι συμβαίνει και η γερμανική αστυνομία ακολούθησε τη διαδικασία που προβλέπεται σε παρόμοιες υποθέσεις. Κράτησε τη σορό του άτυχου Έλληνα σε ψυγείο περίπου έξι εβδομάδες και στη συνέχεια προχώρησε στην αποτέφρωσή του.

Τραγική ειρωνεία: Η μητέρα του Διονύση εκείνες τις μέρες επισκέφτηκε την κόρη της που ζούσε στην ίδια πόλη στη Γερμανία, περιμένοντας κάποιο νέο του. Βλέποντας ότι δεν υπήρχε κανένα σημάδι από τη ζωή του, επέστρεψε στην Ελλάδα και δήλωσε την εξαφάνιση στο Τμήμα Τριπόλεως. Ειδοποιήθηκε η EUROPOL και για ενάμισι χρόνο η μητέρα και τα αδέλφια του Διονύση Αγγελάκου τον αναζητούσαν μάταια.

Οι τοπικές Αρχές ήρθαν σε επαφή με το ελληνικό Προξενείο για να πάρουν τον Οκτώβριο του 2020 την απάντηση πως ο Διονύσης είχε πεθάνει από παθολογικά αίτια στη Γερμανία και αποτεφρώθηκε…

