Αθλητικά

Ιμπραΐμοβιτς: η ώρα της μεγάλης επιστροφής

Η εκπληκτική του σεζόν στη Μίλαν, παρά το γεγονός ότι διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, «υποχρέωσε» τον Γιάνε Άντερσον να τον καλέσει.

Σχεδόν πέντε χρόνια μετά την αποχώρησή του από το διεθνές ποδοσφαιρικό στερέωμα κι ενώ διανύει το 40ο έτος της ηλικίας του, ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς επιστρέφει στην εθνική Σουηδίας!

Το όνομα του επιθετικού της Μίλαν βρίσκεται στη λίστα των ποδοσφαιριστών που ανακοίνωσε πριν λίγο ο εκλέκτορας των Σκανδιναβών, Γιάνε Άντερσον, ενόψει των πρώτων αγώνων για τον 2ο προκριματικό όμιλο του Μουντιάλ 2022, όπου μετέχει και η εθνική Ελλάδας.

Εφόσον ο "Ιμπρα" είναι υγιής, θα κάνει την επανεμφάνισή του με την εθνική Σουηδίας στις 25/3, στην αναμέτρηση με τη Γεωργία στη Σόλνα, ενώ θα ακολουθήσει τρεις ημέρες αργότερα (28/3) το παιχνίδι με το Κόσοβο στην Πρίστινα.

Ο Ιμπραΐμοβιτς είχε αποσυρθεί από την εθνική ομάδα μετά το EURO 2016, έχοντας καταγράψει 116 συμμετοχές και 62 γκολ (πρώτος σκόρερ στην ιστορία του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της χώρας του).