Παράξενα

“Άλμα” στις αγορές και τις αποζημιώσεις για...τζακούζι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δεν έχουν θάλασσα στη χώρα τους κι αναγκάζονται να κάνουν… βουτιές στο σπίτι τους, με όλα τα… παρατράγουδα.

Τρύπες που προκαλούν διαρροές, πολύτιμα αντικείμενα που χάνονται, χρήστες που τραυματίζονται, ακόμη και κλοπές: τα αιτήματα για αποζημιώσεις για φθορά ή ζημιά σε τζακούζι σχεδόν τριπλασιάστηκαν τον περασμένο χρόνο στη Βρετανία καθώς οι Βρετανοί φαίνεται να κάνουν εντατική χρήση εξαιτίας της καραντίνας.

Σύμφωνα με την πολυεθνική ασφαλιστική εταιρεία Aviva, μέσα στο 2020 παρατηρήθηκε αύξηση 188% από την προηγούμενη χρονιά σε διεκδικήσεις που αφορούν ατυχήματα με τζακούζι.

Ένα χορτοκοπτικό μηχάνημα που ξεφούσκωσε ένα τζακούζι και μια γαμήλια βέρα που έσκισε την επένδυσή του: αυτοί είναι δύο λόγοι για τους οποίους ιδιοκτήτες τζακούζι στη Βρετανία διεκδίκησαν αποζημίωση από την Aviva, ενώ η εταιρεία κατέγραψε και ένα περιστατικό με κάποιον που γλίστρησε και μια ζημιά εξαιτίας πουλιών που έσκισαν το κάλυμμά του.

Η εταιρεία μάλιστα, όπως ανακοίνωσε χθες, δέχτηκε πολλά αιτήματα για αποζημιώσεις για κλοπές τζακούζι, τα οποία ήταν είτε ξεφούσκωτα ή αχρησιμοποίητα και "έκαναν φτερά" από τα γκαράζ ή από βοηθητικούς χώρους σπιτιών.

Οι πωλήσεις τζακούζι εκτοξεύθηκαν μέσα στο 2020 καθώς πολλοί Βρετανοί παρέμειναν στη χώρα για τις διακοπές του καλοκαιριού.

Τον περασμένο Ιούνιο, η πλατφόρμα ηλεκτρονικών αγορών eBay ανέφερε ότι οι πωλήσεις των τζακούζι είχαν αυξηθεί σχεδόν κατά πέντε φορές.

Και το απόθεμα των τζακούζι -η τιμή των οποίων μπορεί να φτάσει και τα 7.500 ευρώ-- στην ιστοσελίδα της αλυσίδας λιανεμπορίου Argos παραμένει περιορισμένο.

Προβλήματα στους ιδιοκτήτες τζακούζι- πελάτες της εταιρείας προκάλεσαν και ομπρέλες για τον ήλιο που έπεσαν μέσα, σύμφωνα με την Aviva.

Η Κέλι Γουίτινγκτον, η διευθύντρια του τμήματος αποζημιώσεων για φθορά ή κλοπή περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας, δήλωσε: "Πολλοί αγόρασαν τζακούζι το 2020, ενώ άλλοι τα έβγαλαν από την αχρηστία, ώστε να απολαύσουν τις διακοπές τους στο σπίτι. Δυστυχώς αυτό φαίνεται ότι οδήγησε σε διαφόρων ειδών ατυχήματα, τόσο με τα ίδια τα τζακούζι όσο και με αντικείμενα που έπεσαν μέσα σε αυτά".

Η ίδια έκανε έκκληση στους ιδιοκτήτες των τζακούζι να τα φροντίζουν και να τα αποθηκεύουν αλλά και να προσέχουν τα αντικείμενα που βρίσκονται γύρω τους.