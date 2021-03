Υγεία - Περιβάλλον

ΕΜΑ για εμβόλιο AstraZeneca: δεν υπάρχουν ενδείξεις για δημιουργία θρόμβων

«Τα οφέλη του εμβολιασμού υπερτερούν των κινδύνων», τόνισε η εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων.

Τα οφέλη του εμβολίου εξακολουθούν να υπερτερούν των κινδύνων, δήλωσε η εκτελεστική διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (EMA) Εμερ Κουκ κατά την έκτακτη συνέντευξη Τύπου που οργανώθηκε αφού αρκετές ευρωπαϊκές χώρες ανέστειλαν τους εμβολιασμούς με το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της Covid-19 λόγω ανησυχιών για την εμφάνιση αιματικών θρόμβων.

«Παραμένουμε σταθερά πεπεισμένοι ότι τα οφέλη του εμβολίου της AstraZeneca στην πρόληψη της Covid-19, με τον συνδεόμενο με αυτήν κίνδυνο νοσηλείας και θανάτου, υπερτερούν του κινδύνου των παρενεργειών», δήλωσε η Εμερ Κουκ.

Η Εμερ Κουκ δήλωσε ότι η ευρωπαϊκή ρυθμιστική πραγματοποιεί έρευνα αξιολογώντας κάθε ένα από τα περιστατικά που έχουν αναφερθεί, και τα οποία είναι πολύ σπάνια, και αναμένεται να ολοκληρώσει την έρευνα την Πέμπτη.

Πάντως τόνισε ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το εμβόλιο της AstraZeneca έχει προκαλέσει την δημιουργία θρόμβων προσθέτοντας ότι ο αριθμός των περιστατικών που έχουν αναφερθεί είναι αντίστοιχος με τον αριθμό που συναντάται στον γενικό πληθυσμό.

Ανακοίνωση για το εμβόλιο της AstraZeneca αναμένεται και από τον Παγκόόσμιο Οργανισμό Υγείας, που συνεδριάζει εκτάκτως σήμερα.

Συνεχίζεται ο εμβολιασμός με AstraZeneca στην Ελλάδα

Η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών στη σημερινή συνεδρίασή της εξέτασε εκ νέου το θέμα που προέκυψε και συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα εισηγήθηκε ομόφωνα τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώρα μας σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει.

Ψυχραιμία και νηφαλιότητα σε όλους ζήτησε πάντως ο υπουργός Υγείας της χώρας μας, Βασίλης Κικίλιας, ενώ συνεχίζεται η ανάλυση των επιστημονικών δεδομένων. «Μέχρι να πει κάτι άλλο ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, οι εμβολιασμοί συνεχίζονται κανονικά με το εμβόλιο της AstraZeneca», σημείωσε μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

«Από τους 172.000 εμβολιασμούς που έχουν γίνει με το εμβόλιο αυτό στη χώρα μας, μόλις ένα περιστατικό (θρομβοεμβολικής νόσου) καταγράφηκε, το οποίο ελέγχθηκε από τον ΕΟΦ που επεφάνθη ότι δε σχετίζεται με τον εμβολιασμό», για να υπογραμμίσει ότι, διεθνώς, από τα 17 εκατομμύρια εμβόλια που έχουν γίνει μόνο 37 περιπτώσεις θρομβοεμβολικού επεισοδίου εμφανίστηκαν και καμιά στη χώρα μας.

Ο Επιδημιολόγος και Μέλος της Επιτροπής των Εμπειρογνωμόνων, Παναγιώτης Παναγιωτόπουλος, μίλησε στον ΑΝΤ1 για την ανησυχία που προκαλούν τα θρομβοεμβολικά επεισόδια και έκανε γνωστό ότι θα εισηγηθεί αναστολή του εμβολιασμού με το συγκεκριμένο εμβόλιο.

Από πλευράς της η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" για το εμβόλιο της AstraZeneca τόνισε ότι δεν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τον εμβολιασμό.

Πολιτική κόντρα για το εμβόλιο

«Ελέγχεται η ανησυχία για τυχόν παρενέργειες, κάτι που είναι κατεξοχήν επιστημονικό ζήτημα, δεν είναι πολιτικό για να το λύσουμε», δήλωσε στον ΑΝΤ1 για το εμβόλιο της AstraZeneca ο Υπουργός Εσωτερικών, Μάκης Βορίδης . Όπως είπε, «σε πολιτικό επίπεδο, όλη αυτή η υπόθεση με τα φάρμακα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τους Διεθνείς Οργανισμούς Φαρμάκων, δεν υπάρχει άλλος δρόμος» και συμπλήρωσε πως, «αν είναι αμελητέας εκτάσεως οι παρενέργειες, αυτό ίσως θα πρέπει να το δουν οι επιστήμονες. Νομίζω ότι και στις άλλες χώρες θα κάνουν συνεκτίμηση των δεδομένων». «Τις σωστές αποφάσεις πρέπει να τις παίρνουμε ψύχραιμα», ανέφερε διευκρινίζοντας πως «δεν είναι ζήτημα ανυπακοής ή υπακοής, αλλά το να ακούσεις τους επιστήμονες που κρίνουν το θέμα. Ο κρίσιμος παράγοντας είναι η επιστήμη, δεν υπάρχει άλλος τρόπος», επανάλαβε.

Ο Τομεάρχης Υγείας της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Ανδρέας Ξανθός, τόνισε ότι τα αγωνιώδη ερωτήματα των πολιτών που πρόκειται να εμβολιαστούν τις επόμενες μέρες απαιτούν πειστικές απαντήσεις από τους αρμόδιους επιστημονικούς και κρατικούς φορείς αλλά κυρίως από το Υπουργείο Υγείας και την κυβέρνηση.

Από την πλευρά της η Ελληνική Λύση επαναλαμβάνει ότι το το σύνολο των εμβολίων κατά του κορονοϊού που διατίθενται στην ΕΕ εγκρίθηκαν με διαδικασία, που σήμερα αποδεικνύεται ελλιπής. "Αναρωτιόμαστε τέλος εάν η πολεμική για το συγκεκριμένο εμβόλιο – παρά το ότι για όλα έχουν καταγραφεί οι παρενέργειες – σχετίζεται με την προέλευση του (Βρετανία) και την εξαιρετικά χαμηλή τιμή που διατίθεται (εώς 90% φθηνότερο), σε σύγκριση με τα υπόλοιπα" καταλήγει η ανακοίνωση.



Το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι «οι τελευταίες εξελίξεις με τα εμβόλια επιβεβαιώνουν αυτό που από την πρώτη στιγμή τόνισε το ΚΚΕ, ότι ο αναγκαίος μαζικός εμβολιασμός θα είναι μία μακρόχρονη διαδικασία, εξαιτίας κυρίως των ανταγωνισμών ανάμεσα στους φαρμακευτικούς ομίλους και τα καπιταλιστικά κράτη. Γι’ αυτό και επιβάλλεται η ανάγκη θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας, επίταξης του ιδιωτικού τομέα και η λήψη των αναγκαίων μέτρων σε χώρους υπερμετάδοσης, για να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση της πανδημίας».

Οι χώρες που έχουν αναστείλει τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca

Η Δανία ήταν η πρώτη χώρα που ανέστειλε τη χορήγηση του εμβολίου της AstraZeneca στις 11 Μαρτίου “μετά τις αναφορές για περιπτώσεις σοβαρών θρομβώσεων” σε εμβολιασθέντες. Η Νορβηγία ακολούθησε την ίδια ημέρα. Χθες Δευτέρα το Όσλο ανακοίνωσε τον θάνατο μιας υγειονομικού κάτω των 50 ετών η οποία πέθανε από εγκεφαλική αιμορραγία. Διακομίσθηκε σε νοσοκομείο την Πέμπτη, περίπου μία εβδομάδα αφού της χορηγήθηκε το εμβόλιο της AstraZeneca κατά της covid-19, χωρίς να υπάρχει συσχετισμός μεταξύ των δύο προς το παρόν. Μια άλλη υγειονομικός περίπου 30 ετών είχε πεθάνει στη Νορβηγία την Παρασκευή, δέκα ημέρες αφού της χορηγήθηκε το ίδιο εμβόλιο.

Η Βουλγαρία ανακοίνωσε στις 12 Μαρτίου την αναστολή “για προληπτικούς λόγους” της χρήσης του εμβολίου, μία ημέρα αφού τρεις σκανδιναβικές χώρες είχαν λάβει την ίδια απόφαση, ενώ ξεκίνησε έρευνα μετά τον θάνατο μίας γυναίκας που είχε εμβολιαστεί. Ωστόσο, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας, “δεν έχει εντοπιστεί κανένας συσχετισμός” μεταξύ του εμβολιασμού και του θανάτου της γυναίκας αυτής που ήταν υπέρβαρη και είχε υποβληθεί σε πολλαπλά bypass. Την Κυριακή η Ιρλανδία και η Ολλανδία ανέστειλαν τη χρήση του εμβολίου της AstraZeneca για προληπτικούς λόγους, μετά την αναφορά εμφάνισης θρομβώσεων σε εμβολιασθέντες στη Δανία και τη Νορβηγία. Η Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία, η Σλοβενία, η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Λετονία έλαβαν την ίδια απόφαση χθες Δευτέρα.

Το γερμανικό υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι το Βερολίνο αποφάσισε να αναστείλει τη χορήγηση του εμβολίου αυτού, με τον υπουργό Γενς Σπαν να υπογραμμίζει ότι πρόκειται για ένα “καθαρά προληπτικό μέτρο”. Για τους ίδιους λόγους ανεστάλη η χρήση του AstraZeneca και από τη Γαλλία και την Ιταλία, εν αναμονή των συστάσεων του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Υγείας που θα συνεδριάσει την Πέμπτη για το θέμα.

Η Ταϊλάνδη και η Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό καθυστέρησαν την έναρξη των εμβολιαστικών τους εκστρατειών κατά του κορονοϊού με το συγκεκριμένο εμβόλιο, οι οποίες θα ξεκινούσαν την Παρασκευή και χθες Δευτέρα αντίστοιχα. Σήμερα όμως ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πραγιούτ Τσαν-ό-τσα, έγινε ο πρώτος άνθρωπος στη χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας που έλαβε το εμβόλιο της AstraZeneca. Η Ινδονησία αποφάσισε επίσης χθες να αναστείλει για προληπτικούς λόγους την έναρξη της εκστρατείας εμβολιασμού κατά της covid-19 με το εμβόλιο της AstraZeneca. Η Βενεζουέλα, που χρησιμοποιεί από τον Φεβρουάριο το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V και το κινεζικό Sinopharm κατά της covid-19, επεσήμανε χθες ότι δεν θα δώσει έγκριση στο εμβόλιο της AstraZeneca.

Η Αυστρία είχε ανακοινώσει στις 8 Μαρτίου ότι ανέστειλε τη χρήση μιας παρτίδας εμβολίων της AstraZeneca, της ABV5300, αφού μια νοσηλεύτρια 49 ετών πέθανε έπειτα από “σοβαρά προβλήματα θρομβώσεων” μερικές ημέρες αφού εμβολιάσθηκε.

Τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία και Λουξεμβούργο, επίσης ανέστειλαν τη χρήση των εμβολίων αυτής της παρτίδας που περιέχει συνολικά ένα εκατομμύριο δόσεις και η οποία εστάλη σε 17 ευρωπαϊκές χώρες. Η Ιταλία είχε απαγορεύσει την Πέμπτη για προληπτικούς λόγους τη χρήση μιας άλλης παρτίδας, της ABV2856, καθώς υπήρχαν φόβοι για τη δημιουργία θρόμβων στο αίμα. Η Ρουμανία επίσης σταμάτησε τη χορήγηση των εμβολίων της παρτίδας αυτής. Η ιταλική επαρχία Πιεμόντε σταμάτησε την Κυριακή να χρησιμοποιεί το εμβόλιο της AstraZeneca μετά τον θάνατο ενός υγειονομικού, όμως στη συνέχεια επανέλαβε τους εμβολιασμούς, αποκλείοντας ωστόσο για προληπτικούς λόγους την παρτίδα ABV5811.