Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Νέα έκκληση ΙΣΑ σε ιδιώτες γιατρούς για την ενίσχυση του ΕΣΥ

Ποια ειδικότητα αφορά η νέα έκκληση του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. «Η πατρίδα και ο ασθενής μας χρειάζονται», τονίζει ο Γιώργος Πατούλης.

Ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών καλεί τους ιδιώτες ιατρούς μέλη του να ανταποκριθούν στην έκκληση του Υπουργείου Υγείας και να συνδράμουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας, που δίνει τη “μάχη” ενάντια στην πανδημία. Έχουν ήδη δηλώσει συμμετοχή 30 παθολόγοι, γενικοί ιατροί και πνευμονολόγοι, μέλη του ΙΣΑ, ωστόσο δεν επαρκούν για να καλύψουν τις ανάγκες την εξαιρετικά κρίσιμη αυτή περίοδο. Το Υπουργείο Υγείας ζητά τη συνδρομή και των ιδιωτών αναισθησιολόγων.

Το προσωπικό του ΙΣΑ, τις τελευταίες ημέρες έχει τηλεφωνική επικοινωνία με τους ιδιώτες ιατρούς μέλη του και τους ενημερώνει για την πρόταση του Υπουργείου Υγείας και την αναγκαιότητα να συμμετάσχουν στην ενίσχυση των συναδέλφων τους που δίνουν με αυταπάρνηση τη “μάχη” στα δημόσια νοσοκομεία. Μάλιστα η σχετική πλατφόρμα του ΙΣΑ για τις δηλώσεις συμμετοχής έχει προσαρμοστεί για να έχει τη δυνατότητα να δεχθεί αιτήματα ιατρών και από άλλα μέρη της χώρας.

Σχολιάζοντας το θέμα, ο Πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης, τόνισε: «Στην έκτακτη αυτή ανάγκη καλούμε τους συναδέλφους ιδιώτες γιατρούς να συνδράμουν στον Εθνικό σκοπό και να ανταποκριθούν στο κάλεσμα του Υπουργείου Υγείας να ενισχύσουν τους γιατρούς του δημόσιου συστήματος υγείας που έχουν υπερβεί τις δυνάμεις τους, δίνοντας τη μάχη ενάντια στο φονικό ιό. Αυτή την ώρα το Εθνικό Σύστημα Υγείας πιέζεται ασφυκτικά και έχει την ανάγκη μας. Όλοι μαζί ενωμένοι θα αντιμετωπίσουμε τη μεγάλη αυτή υγειονομική κρίση και θα σώσουμε ανθρώπινες ζωές.»