Πολιτισμός

Τι αλλάζει για θεατρικές παραστάσεις και συναυλίες μέσω live streaming

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως γίνονται ελκυστικότερα στο κοινό τα εισιτήρια των συγκεκριμένων θεαμάτων, εν μέσω πανδημίας.

Στο χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ 6%, και όχι στο 24%, εμπίπτουν πλέον τα εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τις περιπτώσεις ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live-streaming), σύμφωνα με την εγκύκλιο 2053/2021 που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

«Η πρωτοβουλία για την έκδοση αυτής της εγκυκλίου, αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Οικονομικών και Πολιτισμού και Αθλητισμού, έχει διττό όφελος, αφού καθιστά πολύ ελκυστικότερα στο κοινό τα εισιτήρια θεαμάτων εν μέσω της πανδημίας, ενισχύοντας παράλληλα τα έσοδα των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων των εν λόγω κλάδων, μέσω της εκτιμώμενης τόνωσης των πωλήσεων εισιτηρίων», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο της ΑΑΔΕ, από την έναρξη εφαρμογής της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020, και για όσο διάστημα διαρκεί το μέτρο της αναστολής προσέλευσης κοινού σε ζωντανά θεάματα και ακροάματα, λόγω της νόσου COVID-19, τα εισιτήρια για την παρακολούθηση θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών μέσω ζωντανής διαδικτυακής μετάδοσης (live-streaming) υπάγονται σε μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, 6% και όχι σε 24%.

«Πρόκειται για άλλο ένα μέτρο στήριξης του κλάδου του πολιτισμού έναντι των επιπτώσεων της πανδημίας και των περιοριστικών μέτρων που έχουν επιβληθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας. Υπενθυμίζεται ότι πρόσφατα δημοσιεύτηκε και η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Επικρατείας, για την οικονομική ενίσχυση θεάτρων, μουσικών σκηνών, χοροθεάτρων, χώρων συναυλιών και παραστάσεων, μέσω της οικονομικής κάλυψης («επιδότησης») θέσεων θεατή/εισιτηρίων συνολικού ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ», επισημαίνεται στο δελτίο Τύπου.

Αναφερόμενος στην ως άνω εξέλιξη, που αποτελούσε πάγιο αίτημα επαγγελματιών του κλάδου αλλά και του κοινού, ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, κ. Νικόλας Γιατρομανωλάκης δήλωσε, «Η ανάγκη του κοινού για πρόσβαση στον πολιτισμό, όχι μόνο δεν περιορίστηκε λόγω της πανδημίας, αλλά αντιθέτως εντάθηκε, όπως εξάλλου και η ανάγκη καλλιτεχνικής έκφρασης. Σε μία περίοδο που το live-streaming αποτελεί μια γέφυρα που φέρνει κοντά τους θεατές και τους καλλιτέχνες, οφείλουμε να δίνουμε κίνητρα και να καθιστούμε ευκολότερη την πρόσβαση του κοινού στη σύγχρονη δημιουργία, στηρίζοντας παράλληλα τους εργαζόμενους στον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα».