Οικονομία

Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης: Οι κομβικές μεταρρυθμίσεις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσίασε στο Ecofin ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Μέγιστη κρατική χρηματοδότηση 50%, τραπεζικά δάνεια 30% και ίδια κεφάλαια 20%. Με αυτήν τη “δοσολογία” θα τρέξουν οι επενδύσεις οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης στην Ελλάδα, όπως προκύπτει από τις βασικές γραμμές του Σχεδίου το οποίο παρουσίασε στο Ecofin ο Υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας.

Στο ελληνικό σχέδιο αποτυπώνονται 13 “κεφάλαια” μεταρρυθμίσεων με τον υπουργό Οικονομικών να αναγνωρίζει πως «παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, η Ελλάδα εξακολουθεί να παρουσιάζει μεγάλο παραγωγικό και επενδυτικό κενό, κενό απασχόλησης και σημαντικά φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού. Η πανδημία μπορεί να εντείνει αυτά τα προβλήματα».

Σύμφωνα με την παρουσίαση οι κομβικές μεταρρυθμίσεις του Σχεδίου αφορούν σε:

Κίνητρα για επενδύσεις ενεργειακής αποδοτικότητας (κατοικίες, επιχειρήσεις και Δημόσιος Τομέας)

Ηλεκτρικές διασυνδέσεις των ελληνικών νησιών και επενδύσεις ενεργειακής αποθήκευσης

Εθνικό σχέδιο αναδάσωσης και επενδύσεις στη βιοποικιλότητα

Υποδομές 5G, υποδομή οπτικών ινών σε κτίρια, ψηφιακή διασύνδεση των ελληνικών νησιών

Ψηφιακός μετασχηματισμός του Δημόσιου Τομέα (Υγεία, Παιδεία, Δικαιοσύνη κ.λπ.), συμπεριλαμβανομένης υποδομής και υπηρεσίας κεντρικού υπολογιστικού νέφους, ψηφιακή διαλειτουργικότητα εντός της Γενικής Κυβέρνησης και Ολοκληρωμένη Διαχείριση Συναλλασσόμενων (CRM) με τη Γενική Κυβέρνηση

Πλήρης ψηφιοποίηση των φορολογικών αρχών, νέες έξυπνες μέθοδοι καταπολέμησης της φοροδιαφυγής (έλεγχοι με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης, on-line παρακολούθηση της μεταφοράς αγαθών κ.λπ.), εισαγωγή διασυνδεδεμένων ταμειακών μηχανών και POS, ηλεκτρονική τιμολόγηση για το σύνολο του ιδιωτικού τομέα

Μεταρρυθμίσεις για την απλοποίηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, διευκόλυνση του επιχειρείν και υποστήριξη των επενδύσεων

Ισχυρά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (πράσινος, ψηφιακός μετασχηματισμός ΜμΕ, “έξυπνες” βιομηχανικές επενδύσεις, εξωστρέφεια, καινοτομία/έρευνα και ανάπτυξη)

Συμπράξεις Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα σε νέα, μεγάλα έργα υποδομών (αρδευτικά έργα, εκσυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου κ.λπ.)

Επενδύσεις στους τομείς του πολιτισμού, του τουρισμού και της αγροδιατροφής ως κινητήριους μοχλούς ανάπτυξης

Μεταρρύθμιση της εργατικής νομοθεσίας (εκσυγχρονισμός και απλοποίηση), μεταρρύθμιση ενεργητικών και παθητικών πολιτικών απασχόλησης, μεγάλες επενδύσεις στην κατάρτιση και επανακατάρτιση του εργατικού δυναμικού (έμφαση στις ψηφιακές δεξιότητες)

Επενδύσεις στην κοινωνική ενσωμάτωση ευάλωτων ομάδων, υποβοήθηση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας για άτομα με αναπηρία, διευκόλυνση της δημιουργίας μονάδων φροντίδας παιδιών στις εγκαταστάσεις ιδιωτικών εταιριών. Πρόσθετες αντίστοιχες επενδύσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα

Μεταρρύθμιση του συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και κέντρων Υγείας και εφαρμογή του Εθνικού Προγράμματος Δημόσιας Υγείας και Πρόληψης Ασθενειών