Υγεία - Περιβάλλον

Θεοδωρίδου - Θεμιστοκλέους για την AstraZeneca και το εμβόλιο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ενημέρωση από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών για τα επιστημονικά δεδομένα. Πως εξελίσσεται το Εθνικό Σχέδιο «Ελευθερία».

To ζήτημα σχετικά με τους εμβολιασμούς την συνέχιση της χορήγησης του εμβολίου της AstraZeneca στην Ελλάδα κυριάρχησε στην ενημέρωση για το Εθνικό Σχέδιο εμβολιαστικής κάλυψης για τη νόσο COVID-19, από την Πρόεδρο της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου και τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέους: