Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Τρίτης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε ποιες περιοχές της χώρας εντοπίστηκαν φορείς του νέου ιού. Πόσες είναι οι νέες μολύνσεις ανά περιφερειακή ενότητα. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ

Αυξήθηκε σημαντικά και την Τρίτη η «μαύρη λίστα» των θανάτων ασθενών από κορονοϊό στην Ελλάδα, ενώ ιδιαίτερα υψηλός είναι ο αριθμός των ασθενών που είναι διασωληνωμένοι στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Την Τρίτη ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 1.533 νέα κρούσματα κορονοϊού στην Ελλάδα.

666 από τα νέα κρούσματα προέρχονται από την Αττική, 148 από τη Θεσσαλονίκη, 63 από την Αχαΐα και 50 από τη Λάρισα.

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά περιφερειακή ενότητα:

Η ημερήσια έκθεση επιδημιολογικής επιτήρησης από τον ΕΟΔΥ