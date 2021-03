Κοινωνία

Βίντεο - ντοκουμέντο από την διάρρηξη καφετέριας

Καρέ - καρέ η εισβολή διαρρηκτών σε κατάστημα καφέ. Το έκαναν γυαλιά καρφιά και άρπαξαν το ταμείο.

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή όπου διαρρήκτες εισβάλουν σε καφετέρια στην Χαλκίδα, το βράδυ της Καθαράς Δευτέρας.

Στα πλάνα φαίνονται δύο άτομα με κουκούλες να φτάνουν με μηχανάκι έξω από την καφετέρια, και ο ένας μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα σπάει την τζαμαρία με αντικείμενο και εισβάλλει στον εσωτερικό χώρο της επιχείρησης, όπου άρχισε να ψάχνει τα συρτάρια και αφού αφαίρεσε περίπου 150 ευρώ, τράπηκε σε φυγή με τον συνεργό του.

Ο συναγερμός χτύπησε από την πρώτη στιγμή και μέσα σε λίγα λεπτά έσπευσαν στο σημείο, ο ιδιοκτήτης μαζί με τους εργαζόμενους «όπως και αστυνομικοί της Ασφάλειας Χαλκίδας και του Αστυνομικού Τμήματος Χαλκίδας», όπως τόνισε ο ιδιοκτήτης, επισημαίνοντας «ότι δεν πάρθηκαν αποτυπώματα από την σήμανση καθώς οι άγνωστοι δράστες χρησιμοποίησαν γάντια και πετσέτες...»

«7 κατοστάρικα ζημιά μας έχει κάνει και οι αστυνομικοί δεν θα τους βρούνε ποτέ ανέφερε, μεταξύ άλλων, εργαζόμενος.

Πηγή: EviaZoom.gr