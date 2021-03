Κοινωνία

Προφυλακίστηκε ο 27χρονος που σκότωσε τον θείο του

Στην φυλακή ο καθ' ομολογίαν δολοφόνος του 63χρονου. Πώς δικαιολόγησε την πράξη του στην ανακρίτρια. Για οικογενειακή τραγωδία έκανε λόγο ο δικηγόρος του νεαρού.

Το δρόμο για τις φυλακές Νιγρήτας, πήρε μετά την απολογία του, ο 27χρονος από το Κιλκίς, που κατηγορείται για τη δολοφονία του θείου του, στο χωριό Μυριόφυτο. Ο νεαρός ενώπιον της ανακρίτριας, επιχείρησε να δικαιολογήσει την πράξη του.

Δεν ήθελε να τον σκοτώσω, δεν ήταν προσχεδιασμένο. Καυγαδίσαμε και θόλωσα γιατί συνεχώς δημιουργούσε προβλήματα στην οικογένειά μου, ισχυρίστηκε στην απολογία του ο κατηγορούμενος.

Ο νεαρός και το 63χρονο θύμα, είχαν πάει το μεσημέρι της Παρασκευής σε ένα από τα χωράφια τους για να οργώσουν. Σε διπλανή έκταση βρισκόταν και ο πατέρας του κατηγορουμένου και αδελφός του θύματος. Ο 27χρονος άγνωστο με ποια αφορμή, φέρεται να πήγε στην αποθήκη, να πήρε ένα μαχαίρι και να χτύπησε 17 φορές το θείο του.

Ο δικηγόρος του 27χρονου, Κωνσταντίνος Τσάκος δήλωσε πώς πρόκειται οικογενειακή τραγωδία που πρέπει να σεβαστούμε και να δούμε ποια ήταν τα αίτια που οδήγησαν το μαχαίρι στο χέρι του δράστη.

Η υπεράσπιση του κατηγορουμένου, έχει ζητήσει να γίνει και ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη, καθώς ο νεαρός φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα.