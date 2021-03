Κόσμος

Αποκλειστικό: η πρόταση της Κομισιόν για το Πιστοποιητικό Εμβολιασμού

Η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στις Βρυξέλλες, Μαρία Αρώνη, αποκαλύπτει την μορφή και το περιεχόμενο του πιστοποιητικού.

Της Μαρίας Αρώνη

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναμένεται αύριο να παρουσιάσει την πρότασή της για το «Ψηφιακό Πράσινο Πιστοποιητικό» (Digital Green Certificate).

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, το πιστοποιητικό αυτό θα έχει τη μορφή εφαρμογής σε κινητό τηλέφωνο και θα καταγράφει αν κάποιος είναι εμβολιασμένος κατά του κορονοϊού, αν έχει αρνητικό τεστ PCR ή αν έχει αναρρώσει από covid19. H εφαρμογή αυτή θα περιλαμβάνει τα δεδομένα της φόρμας εντοπισμού επιβατών (PLF) και ένα κωδικό QR. Ο πολίτης θα “φορτώνει” στην εφαρμογή το test PCR, το PLF ή το πιστοποιητικό εμβολιασμού με εμβόλιο που έχει εγκρίνει ο ΕΜΑ και το οποίο θα του έχει χορηγήσει ο ασφαλιστικός του φορέας, ή άλλη υπηρεσία υγείας, Στη συνέχεια η εφαρμογή θα το αντιπαραβάλει με τις βάσεις δεδομένων που θα έχουν τα κράτη μέλη, ώστε να διαπιστωθεί αν τα έγγραφά του προέρχονται από πιστοποιημένο φορέα. Θα είναι ένα "διαλειτουργικό σύστημα" για όλα τα κράτη-μέλη.

Το πιστοποιητικό αυτό θα καλύπτει τους πολίτες της ΕΕ όπου και αν έχουν εμβολιαστεί, όπου και αν έχουν κάνει τεστ, από όποιο νοσοκομείο έχουν πάρει εξιτήριο έχοντας αναρρώσει από κορονοϊό.

Για τους πολίτες τρίτων χωρών προβλέπεται η αναγνώριση και των δικών τους πιστοποιητικών, αν παρέχουν τον ίδιο βαθμό πληροφορίας που έχουν και τα ευρωπαϊκά.

Τα κράτη-μέλη θα αποφασίσουν αν θα γίνουν αποδεκτά και εμβόλια που δεν έχει εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων. (Λογικά θα γίνουν αποδεκτά τα εμβόλια που έχουν ήδη παραγγείλει κάποια κράτη-μέλη, βλ. Sputnik).

Πρόκειται για πρόταση κανονισμού (δηλαδή θα προτείνει κοινοτική νομοθεσία και δεν θα απευθύνει απλά μια σύσταση), προς έγκριση από τα κράτη μέλη (Συμβούλιο) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η πρόταση της Κομισιόν θα συζητηθεί στη Σύνοδο Κορυφής της 25ης Μαρτίου. Σημειώνεται ότι κατά της ιδέας είναι Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμούργο και Γαλλία, ενώ άλλες χώρες έχουν αμβλύνει τις αντιρρήσεις τους.

Σε κάθε περίπτωση το έγγραφο δεν θα είναι διαβατήριο, σύμφωνα με πληροφορίες, τα εθνικά δικαστήρια θα αποφασίσουν αν στοιχειοθετεί διάκριση, εαν και που είναι αποδεκτή η χρήση του και θα τερματιστεί / καταργηθεί όταν τελειώσει η πανδημία.

Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υπάρχει ευρεία συναίνεση μεταξύ των ομάδων του ΕΛΚ, των Σοσιαλιστών και των Φιλελεύθερων για ταχεία υιοθέτησή του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στόχος της Κομισιόν είναι να διευκολυνθούν τα ταξίδια το καλοκαίρι. (Συγκεκριμένα πριν από την 1η Ιουνίου, ημερομηνία έναρξης της τουριστικής σεζόν και την 17η Μαίου, ημερομηνία έναρξης των πτήσεων εξωτερικού από το ΗΒ).

Ωστόσο η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν έχει πει ότι θα χρειαστούν 3 μήνες για να ολοκληρωθούν οι τεχνικές διεργασίες.

Η πρόταση της Κομισιόν έρχεται για να προλάβει ad hoc λύσεις. Δεν προτείνει πού θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το πιστοποιητικό. Η συζήτηση για τη χρήση του πιστοποιητικού, πχ για τη διευκόλυνση ταξιδίων, ή για άλλη χρήση, θα γίνει αργότερα και είναι κάτι που θα αποφασίσουν τα κράτη μέλη, έστω και μονομερώς μετά τη έγκριση του γενικού κανονισμού για τη δημιουργία του.