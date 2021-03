Πολιτισμός

Πέθανε ο Γιάφετ Κότο

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η σύζυγός του με μια συγκινητική ανάρτησή της στα social media.

Έφυγε από την ζωή, σε ηλικία 81 ετών, ο Γιάφετ Κότο. Ο ηθοποιός ο οποίος έγινε γνωστός μέσα από την συμμετοχή του στην ταινία Τζέιμς Μπόντ του 1971 «Ζήσε κι άσε τους άλλους να πεθάνουν» άφησε την τελευταία του πνοή χθες το βράδυ.

Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή η σύζυγος του Γιάφετ Κότο με μια ανάρτησή της στα social media.

Η Τέσι Σίναχον έγραψε στο κείμενο της πως: «Έπαιξες τον κακό σε μερικές ταινίες σου αλλά για μένα, και για αρκετούς άλλους ανθρώπους, ήσουν ένας πραγματικός ήρωας. Ένας καλός άνθρωπος, ένας καλός πατέρας, ένας καλός σύζυγος και ένας πραγματικά αξιοπρεπής άνθρωπος…» και κατέληξε: «Αναπαύσου εν ειρήνη γλυκέ μου, θα μου λείπεις κάθε μέρα…».

Στην ίδια ανάρτηση, η σύζυγος του Γιάφετ Κότο ανέφερε πως είχε στα σχέδια να δημοσιεύσει ένα βιβλίο σχετικά με την πίστη αλλά και προσφορές για πολλές ταινίες.

Ο Γιάφετ γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη το 1939, από πατέρα Καμερουνέζο και μητέρα Αφροαμερικανή. Το ντεμπούτο του το έκανε σε ηλικία μόλις 19 ετών όταν πρωταγωνίστησε στο Μπρόντγουεϊ ενσαρκώνοντας τον Οθέλο.

Στην συνείδηση του κοινού έμεινε ως ο «κακός» στην ταινία του Τζέιμς Μποντ ενώ μετά από αυτήν την συμμετοχή έκανε την εμφάνιση του σε τηλεοπτικές σειρές.

Ένας ακόμα γνωστός του ρόλος ήταν το 1979 όπου συμμετείχε στο «Alien» του Ρίντλεϊ Σκοτ.