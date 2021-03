Κοινωνία

Βρέθηκε “μάντρα” με κλεμμένα ΙΧ - Τα “έκοβαν” για ανταλλακτικά (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως εντοπίστηκαν τα μέλη της συμμορίας με τις δεκάδες κλοπές. Πόσα αυτοκίνητα βρέθηκαν λίγο πριν διαλυθούν σε κομμάτια.

Από την Ελληνική Αστυνομία ανακοινώθηκε ότι «εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής σε συνεργασία με το Τ.Α. Αγίας Παρασκευής, εγκληματική ομάδα τα μέλη της οποίας διέπρατταν κλοπές αυτοκινήτων, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν και πωλούσαν τα εξαρτήματά τους ως ανταλλακτικά.

Συνελήφθησαν την 11-3-2021 στις Αχαρνές, δύο (2) ημεδαποί ηλικίας 16 και 35 ετών, μέλη της σπείρας ενώ αναζητούνται τρεις (3) επιπλέον ημεδαποί συνεργοί τους, ηλικίας 23, 30 και 39 ετών.

Ειδικότερα, μετά από διερεύνηση καταγγελίας ιδιοκτήτη αυτοκινήτου για κλοπή του οχήματός του, πραγματοποιήθηκε έρευνα σε μάντρα αυτοκινήτων στην περιοχή των Αχαρνών, όπου εντοπίσθηκε το προαναφερόμενο όχημα. Πλέον αυτού, εντός της μάντρας βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

29 αυτοκίνητα

7 κινητήρες αυτοκινήτων

74 ζεύγη και 7 μονές πινακίδες κυκλοφορίας

πλήθος εξαρτημάτων αυτοκινήτων

καταγραφικό σύστημα

πλήθος εγγράφων

χρηματικό ποσό 600 ευρώ.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, οι ανωτέρω κατηγορούμενοι, από εξαμήνου, είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα , που διέπραττε συστηματικά κλοπές οχημάτων, τα οποία στη συνέχεια αποσυναρμολογούσαν και διέθεταν τα μέρη τους σε τρίτους ως ανταλλακτικά, αποκομίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος.

Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούσαν ως έδρα της σπείρας μάντρα αυτοκινήτων στις Αχαρνές, στο οποίο μετέφεραν και διέλυαν τα κλεμμένα αυτοκίνητα.

Ως προς τους ρόλους των μελών της σπείρας, φυσικοί αυτουργοί στις κλοπές των αυτοκινήτων φέρονται ο 23χρονος και ο 30χρονος, με τους 39χρονο, 16χρονο και 35χρονο να αναλαμβάνουν την αποσυναρμολόγηση και τον 39χρονο να διαθέτει τα ανταλλακτικά μέσω της μάντρας που λειτουργούσε.

Από τη μέχρι στιγμής έρευνα εξιχνιάσθηκαν 84 περιπτώσεις κλοπών, με τη συνολική αξία των αφαιρεθέντων αυτοκινήτων να υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, 11 από τα ανευρεθέντα κλεμμένα αυτοκίνητα, αποδόθηκαν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών».