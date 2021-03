Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Η προτεραιότητα εμβολιασμού για άτομα με υποκείμενα νοσήματα (βίντεο)

Τι είπε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών για τα νοσήματα στα οποία δίνεται προτεραιότητα, καθώς και για το εμβόλιο της AstraZeneca.

Την προτεραιοποίηση των ασθενών που πάσχουν από νοσήματα υψηλού κινδύνου, για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19, παρουσίασε η Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, Μαρία Θεοδωρίδου, κατά την ενημέρωση από το Υπουργείο Υγείας.

Ειδικότερα, τα υποκείμενα νοσήματα στα οποία δίνεται προτεραιότητα το επόμενο διάστημα είναι:

Μεταμόσχευση

Μεταμόσχευση συμπαγών οργάνων ή αιμοποιητικών κυττάρων

Άτομα σε λίστα αναμονής για μεταμόσχευση οργάνου

Νεφρική ανεπάρκεια

Υποβολή σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση

Καρκίνος υπό αγωγή

Καρκίνος συμπαγούς οργάνου σε άτομα που υποβάλλονται σε θεραπεία (χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία, ανοσοθεραπεία ή άλλη θεραπεία)

Αιματολογικός καρκίνος την τελευταία πενταετία

Σοβαρά χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού

Χρόνιο αναπνευστικό νόσημα για το οποίο γίνεται χρήση οξυγόνου κατ’ οίκον (βάσει πιστοποίησης ασφαλιστικού φορέα)

Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια με FEV1 < 30% [FEV1: forced expiratory volume in 1st second] μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου

Διάμεση πνευμονοπάθεια

Σοβαρή καρδιακή νόσος

Πρόσφατο οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου (τους τελευταίους τρεις μήνες)

Καρδιακή ανεπάρκεια με κλάσμα εξώθησης <40% μέσω θεραπευτικού πρωτοκόλλου (συμπεριλαμβανόμενων μυοκαρδιοπαθειών, συγγενών καρδιοπαθειών, βαλβιδικής νόσου)

Πνευμονική Υπέρταση

Σοβαρή ηπατική νόσος

Ηπατική ανεπάρκεια με πυλαία υπέρταση, κίρρωση ήπατος με πυλαία υπέρταση

Ανοσοκαταστολή

Αυτοφλεγμονώδεις/αυτοάνοσες παθήσεις ή άλλη νόσος υπό ανοσοκατασταλτική ή ανοσοτροποποιητική αγωγή μετρίου - υψηλού κινδύνου

Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες

HIV με CD4<200 κύτταρα/μL

Άλλα νοσήματα

Σύνδρομο Down

Άλλες ειδικές καταστάσεις μετά από αίτηση του θεράποντος Ιατρού

Παράλληλα, η κ. Θεοδωρίδου τόνισε αναφορικά με το εμβόλιο της AstraZeneca και το θέμα που προέκυψε με αναφορές για μεμονωμένα περιστατικά θρομβοεμβολικών επεισοδίων σε άτομα που είχαν εμβολιαστεί, πως η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, συνεκτιμώντας όλα τα δεδομένα, εισηγήθηκε ομόφωνα τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca στη χώρα μας, «σταθερά και με εμπιστοσύνη», σύμφωνα με τον προγραμματισμό που έχει γίνει,

Η Επιτροπή εξέτασε τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα δεδομένα και ομόφωνα κρίνει πως δεν συντρέχει λόγος τροποποίησης της εισήγησής της της 11/3/2021. Η Επιτροπή επισημαίνει ότι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΜΑ) και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO), οι οποίοι έχουν στη διάθεσή τους το σύνολο των δεδομένων από όλες τις χώρες συνιστούν τη συνέχιση του εμβολιασμού με το εμβόλιο της AstraZeneca.

Επισημαίνεται εκ νέου ότι η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, σε συνεργασία με την Επιτροπή Φαρμακοεπαγρύπνησης του ΕΟΦ, δίνoυν απόλυτη προτεραιότητα σε θέματα ασφάλειας των εμβολίων. Έτσι, παρακολουθούν αδιάλειπτα τις αξιολογήσεις του ΕΜΑ και του WHO καθώς και τις αναφορές για πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες όλων των εμβολίων κατά της νόσου COVID-19.