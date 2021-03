Υγεία - Περιβάλλον

Εμβολιασμός - Θεμιστοκλέους: Ανοίγουν τα ραντεβού για τις ευπαθείς ομάδες

Ανοίγει την Παρασκευή η πλατφόρμα για τις ευπαθείς ομάδες. Πότε ανοίγουν οι εμβολιασμοί για τις ομάδες 70 έως 74 και 65 έως 69 ετών.

Κάτω από 4% είναι το ποσοστό των ραντεβού που ακυρώθηκαν με το εμβόλιο της Astra Zeneca, ποσοστό ελαφρώς αυξημένο από το καθημερινό ποσοστό ακυρώσεων μετά το θόρυβο που ξέσπασε για το εν λόγω εμβόλιο, όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας. Κατά την αποψινή ενημέρωση, ο γενικός γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους ανέφερε πως σήμερα είχαν κλείσει ραντεβού για να κάνουν το εμβόλιο αυτό 9.484 άνθρωποι και μέχρι τις 17:30 το απόγευμα ήταν να εμβολιαστούν 7.815 και προσήλθαν 6.684, ποσοστό που φτάνει το 85%. «Η απόφαση να συνεχιστεί στη χώρα μας ο εμβολιασμός με το εμβόλιο της Astra Zeneca στηρίχθηκε σε επιστημονικά δεδομένα, όχι μόνο ελληνικά αλλά και διεθνή» τόνισε ο κος Θεμιστοκλέους, προσθέτοντας πως «είμαστε στην ίδια γραμμή με τον ΕΜΑ ο οποίος εγκρίνει την κυκλοφορία των εμβολίων και είναι ο μόνος αρμόδιος να αποφανθεί για την αναστολή χορήγησης τους».

Ο ίδιος είπε ότι με βάση τα στοιχεία για τις παραδόσεις του εμβολίου στην Ελλάδα, αναμένονται 500.000 δόσεις του μέσα στον Μάρτιο, άλλες 450.000 τον Απρίλιο και ακόμα δεν έχει γίνει γνωστός ο αριθμός για τον Ιούνιο.

Ο κος Θεμιστοκλέους ανακοίνωσε, επίσης, απόψε ότι στις 19 Μαρτίου ανοίγει η πλατφόρμα των ραντεβού για την ομάδα Α ατόμων υψηλού κινδύνου, στην οποία υπολογίζονται ότι ανήκουν πάνω από 200.000 άτομα. «Σε σχέση με το άνοιγμα της επόμενης ομάδας ανθρώπων στην πλατφόρμα, θα είναι για τα άτομα με υποκείμενα νοσήματα πολύ υψηλού κινδύνου. Η πλατφόρμα θα ανοίξει την Παρασκευή γι' αυτά τα άτομα, που πάσχουν από πολύ συγκεκριμένες παθήσεις» ανέφερε και προσέθεσε πως συγκεκριμένες ομάδες ανθρώπων, -μεταμοσχευμένοι, άτομα που κάνουν αιμοκάθαρση- θα ειδοποιηθούν ώστε να αρχίσει ο εμβολιασμός τους τη Δευτέρα.

Θα ακολουθήσει, όπως είπε, «το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα άτομα 70 με 75 ετών στις 26 Μαρτίου και αρχές Απριλίου το άνοιγμα της πλατφόρμας για τα άτομα 65 με 69 ετών».

Ο κ. Θεμιστοκλέους ανέφερε, επίσης, ότι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 28.000 -μέχρι την ώρα της ενημέρωσης- εμβολιασμοί και έχουν διενεργηθεί συνολικά περισσότεροι από 1.300.000 εμβολιασμοί. Με την πρώτη δόση έχουν εμβολιαστεί 890.000 άτομα με την πρώτη δόση.