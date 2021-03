Κόσμος

Σοκ με αυτοκτονία 11χρονου - Γράμμα συγγνώμης σε μαθητή που είχε δεχτεί παρενόχληση

Λίγες ώρες πριν αυτοκτονήσει, ο 11χρονος είχε κληθεί από το σχολείο σχετικά με υπόθεση παρενόχλησης ενός άλλου μαθητή και είχε τιμωρηθεί από την μητέρα του.

Ένα παιδί 11 ετών, που πήγαινε σε σχολείο στα περίχωρα του Παρισιού, αυτοκτόνησε σήμερα, λίγες ώρες αφότου κλήθηκε από το σχολείο του για ένα «περιστατικό παρενόχλησης» σε βάρος ενός άλλου μαθητή, μεταδίδει το Γαλλικό Πρακτορείο, επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.

Η δικαιοσύνη έχει ξεκινήσει έρευνα για την «αναζήτηση των αιτιών του θανάτου του», την οποία ανέλαβε η αστυνομία στο Βιτρί σουρ Σεν, μιας κοινότητας κοντά στο Παρίσι, όπου εκτυλίχθηκαν τα γεγονότα.

Προτού πηδήξει από το παράθυρο, ο μαθητής έγραψε ένα γράμμα συγγνώμης προς τον μαθητή που «είχε δεχθεί την παρενόχληση», έγινε σήμερα γνωστό από την εισαγγελία, σε επικοινωνία με το AFP, η οποία προσέθεσε ότι ο 11χρονος είχε μόλις τιμωρηθεί από τη μητέρα του για μια υπόθεση παρενόχλησης.

Νωρίτερα σήμερα, είχε κληθεί από το σχολείο του μαζί με τη μητέρα του σχετικά με γεγονότα παρενόχλησης σε βάρος ενός άλλου μαθητή, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο σχολικός επιθεωρητής του Κρετέιγ.