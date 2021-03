Υγεία - Περιβάλλον

Εμβόλιο AstraZeneca - Χρούσος στον ΑΝΤ1: Δεν υπάρχει λόγος διακοπής του εμβολιασμού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών εξηγεί τα δεδομένα που έχουν προκύψει.​