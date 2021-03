Κοινωνία

Επεισόδια στην Νέα Σμύρνη: Προσβάλει την απόφαση προφυλάκισης ο δικηγόρος του “Ινδιάνου”

Ο 30χρονος, είναι ένας εκ των κατηγορουμένων για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος του αστυνομικού στα γεγονότα της Νέας Σμύρνης.

«Εσφαλμένη» χαρακτηρίζει την απόφαση για την προφυλάκιση του 30χρονου εντολέα του, ο δικηγόρος Παύλος Σαράκης.

Ο 30χρονος, είναι ένας εκ των κατηγορουμένων για την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας εις βάρος του αστυνομικού στα γεγονότα της Νέας Σμύρνης. Ο εν λόγω κατηγορούμενος αποκαλούμενος και ως «Ινδιάνος» κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος μετά την απολογία του στην ανακρίτρια τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής.

Στη δήλωσή του ο κ. Σαράκης αναφέρει τα εξής:

«Η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέως περί προσωρινής κράτησης του εντολέα μας είναι άκρως εσφαλμένη, αφού δεν υφίσταται ούτε υπόνοια εμπλοκής του στα θλιβερά γεγονότα της Ν. Σμύρνης. Ιδιαίτερα μετά την ανασκευή της αρχικής επιβαρυντικής κατάθεσης του γαμπρού του, ο οποίος με την εν γένει συμπεριφορά του μαρτυρεί ότι είναι ένα πρόσωπο ανισόρροπο και κακόβουλο με ψυχική ροπή στη μυθοπλασία. Θα προσβάλλουμε άμεσα την απόφαση, προκειμένου να αποκαταστήσουμε τόσο τη νομική θέση του εντολέως μας, όσο και το κύρος της Δικαιοσύνης».