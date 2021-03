Πολιτική

Κορονοϊός - Τσίπρας: Απελπιστική η κατάσταση στο ΕΣΥ

Παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα για την πανδημία. Τι καλεί τον Πρωθυπουργό με ανάρτησή του στα social media. Τι απαντά η Πελώνη.

"Παρά το γεγονός ότι διανύουμε τον πέμπτο μήνα σε lockdown, η κατάσταση στο ΕΣΥ είναι απελπιστική, ίσως στη χειρότερη στιγμή του από την αρχή της πανδημίας" υπογραμμίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του μέσω των κοινωνικών δικτύων. Όπως σημειώνει, "τα νοσοκομεία έχουν γεμίσει ασφυκτικά και την ίδια ώρα δεκάδες συμπολίτες μας περιμένουν εκτός ΜΕΘ διασωληνωμένοι, περιμένοντας να βρεθεί κλίνη". "Χιλιάδες χειρουργεία ακυρώνονται, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν ασθενείς με άλλες σοβαρές παθήσεις", προσθέτει, τονίζοντας ότι "μέσα σε αυτήν την κατάσταση, ακόμα και σήμερα, η κυβέρνηση της ΝΔ επιμένει να μην επιτάσσει τις ιδιωτικές κλινικές, που παραμένουν «covid free»".

"Και όλα αυτά γιατί ένα χρόνο μετά, ακόμη δεν υπάρχει επιδημιολογική επιτήρηση και άρα καμία αξιόπιστη εικόνα για τη διασπορά του ιού. Ακόμη δεν υπάρχει συνταγογράφηση στα τεστ. Ακόμη συνεχίζονται οι δραματικές εικόνες συνωστισμού στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς", συνεχίζει, και σημειώνει πως "μπροστά σε αυτήν τη δραματική κατάσταση αλλά και στις τελευταίες εξελίξεις, που μας υπενθυμίζουν ότι έχουμε ακόμη δύσκολη ανηφόρα μπροστά μας στη μάχη με τον ιό" αισθάνεται την ανάγκη να απευθυνθεί "στον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη". Συγκεκριμένα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης καλεί τον πρωθυπουργό "έστω και τώρα να σταματήσει την επικοινωνιακή διαχείριση της πανδημίας και να ασχοληθεί με το δύσκολο δρόμο της εξεύρεσης ουσιαστικών λύσεων". "Να ξεχάσει, έστω για λίγο, το φανατισμό του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία και να ασχοληθεί με τις ζωές και την υγεία των πολιτών αυτής της χώρας", καταλήγει.

Πελώνη για Τσίπρα: Επιλέγει να ξεφύγει από τα εσωκομματικά του αδιέξοδα με μικροκομματικές παρεμβάσεις



«Σε κάθε δύσκολη φάση της πανδημίας εμφανίζεται ο κ. Τσίπρας κι εγκαλεί μονότονα την κυβέρνηση, που νυχθημερόν αγωνίζεται, όπως όλες οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη, για την ενίσχυση του συστήματος υγείας και την οικοδόμηση άμυνας απέναντι στον ιό με το τείχος ανοσίας που χτίζουν οι εμβολιασμοί. Απέναντι σε κάθε μέτρο ο κ. Τσίπρας έχει ένα σταθερό 'όχι'».

Αυτό τονίζει, σε δήλωσή της, η κυβερνητική εκπρόσωπος, Αριστοτελία Πελώνη, απαντώντας στην ανάρτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ.

«Θα μπορούσε έστω μια φορά να συνδράμει την κοινή προσπάθεια, να συστήσει τήρηση των μέτρων, να συμβάλει στην εκτόνωση της έντασης και της κόπωσης της κοινωνίας, αντί να κουνάει διαρκώς το δάχτυλο, αφού έχει υποκινήσει και υποστηρίξει εκδηλώσεις διασποράς του ιού. Αντί να αναλάβει επιτέλους τον θεσμικό του ρόλο, να συμπεριφερθεί υπεύθυνα καλώντας τους πολίτες να τηρήσουν τα μέτρα και να συμβάλει έτσι στην εθνική προσπάθεια αντιμετώπισης της πανδημίας, ο κ. Τσίπρας επιλέγει για άλλη μια φορά να ξεφύγει από τα εσωκομματικά του αδιέξοδα με μικροκομματικές παρεμβάσεις", επισημαίνει η κ. Πελώνη και προσθέτει ότι "σε πείσμα της καταστροφολογίας του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, η κυβέρνηση δίνει και θα συνεχίσει να δίνει μαζί με όλους τους Έλληνες τη μάχη για την αντιμετώπιση της πανδημίας και την έξοδο από την πρωτοφανή αυτή περιπέτεια».