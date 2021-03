Πολιτική

Διερευνητικές Ελλάδας-Τουρκία: Σε καλό κλίμα ολοκληρώθηκε ο 62ος γύρος (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πιέσεις Ερντογάν στην Ε.Ε. εν όψει της Συνόδου Κορυφής. Ρηματική διακοίνωση σε Ελλάδα, Ισραήλ και Ευρωπαϊκή Ένωση.

Της Στεφανίας Μουρελάτου

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, η ελληνική ομάδα διπλωματών πέρασε το κατώφλι του ξενοδοχείου “Μεγάλη Βρεταννία” στο Σύνταγμα. Τρεις προς τρεις, αυτήν την φορά, χωρίς “τα αυτιά και τα μάτια του Ερντογάν”, τον Ιμπραήμ Καλίν.

Η διπλωματική σύμβουλος του Πρωθυπουργού, Ελένη Σουρανή μετέφερε τον χαιρετισμό του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και την βούληση του να συνεχιστεί η διαδικασία στο ίδιο πλαίσιο και με τον ίδιο χαρακτήρα. Η συζήτηση κινήθηκε σε καλό κλίμα και όλα δείχνουν ότι θα γίνει και 63ος γύρος.

Στο παρασκήνιο, πάντως, ασκούνται έντονες πιέσεις για συνάντηση Δένδια-Τσαβούσογλου, δεδομένου ότι στις 23 και 24 Μαρτίου θα βρίσκονται και οι δυο στην σύνοδο του ΝΑΤΟ.

24 ώρες νωρίτερα, πάντως, η Άγκυρα επέδιδε ρηματική διακοίνωση σε Ελλάδα-Ισραήλ και ΕΕ για το υπόγειο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη μομφή ότι παραβιάζεται η υφαλοκρηπίδα της.

Εν όψει της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ, άρχισε το “ανατολίτικο παζάρι”. Ο Πρόεδρος Ερντογάν πιέζει για την Τελωνειακή Ένωση, μια νέα συμφωνία στο Προσφυγικό και την απελευθέρωση της βίζας. Ο Ζοζέπ Μπορέλ, μάλιστα, έδειξε προς μια ανανεωμένη συμφωνία για το Προσφυγικό, δείχνοντας και προς τα πού θα “κάτσουν” οι ισορροπίες.

Εν τω μεταξύ, στη Λιβύη προσκάλεσε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο ομόλογός του, Aμπντούλ Χαμίντ Ντμπέιμπα, ο οποίος σημειωτέον έχει εκφραστεί θετικά για το τουρκολιβυκό μνημόνιο.