Αθλητικά

BCL: Ξέσπασε στην Στρασμπούρ η ΑΕΚ

Η ΑΕΚ παρά τις απουσίες που είχε πάλεψε και πήρε μία σημαντική νίκη με αντίπαλο την Στρασμπούρ.

Το πείσμα και η... βροχή τριπόντων που ξέσπασε στο ΟΑΚΑ στον... επίλογο του αγώνα, βοήθησαν την ΑΕΚ να μη λυγίσει από τις έξι απουσίες βασικών μονάδων του «κιτρινόμαυρου» ρόστερ και να παραμείνει αήττητη στα πλέι οφ του Basketball Champions League.

H Ένωση επικράτησε με 77-68 της Στρασμπούρ, για την 3η αγωνιστική της διοργάνωσης, και έγραψε το «2 στα 2» στον 11ο όμιλο. Στον αντίποδα οι Γάλλοι υπέστησαν την τρίτη ήττα τους σε ισάριθμες αναμετρήσεις.

Τα δεκάλεπτα: 15-22, 39-36, 56-56, 77-68