Lockdown - Λοιμωξιολόγοι: Αναβολή της συνεδρίασης για τα νέα μέτρα

Πότε αναμένεται η εισήγηση της Επιτροπής για την σταδιακή άρση του lockdown.

Αναβάλλεται η συνεδρίαση των λοιμωξιολόγων, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης, καθώς οι ειδικοί θέλουν να εξετάσουν τα νέα επιδημιολογικά δεδομένα, καθώς λόγω τριημέρου τα τεστ ήταν λίγα.

Έτσι η επιτροπή θα συνεδριάσει τελικά την Παρασκευή και οι ανακοινώσεις για τα μέτρα θα γίνουν την ίδια ημέρα, ενώ η ισχύς τους θα είναι άμεση, δηλαδή από το Σάββατο.

Ο “οδικός χάρτης” της εξόδου από το lockdown πέφτει στο τραπέζι των λοιμωξιολόγων, δεδομένης τόσο της κόπωσης των πολιτών όσο και της οικονομικής δυσκολίας της αγοράς.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΑΝΤ1, το σχέδιο περιλαμβάνει αρχικά το άνοιγμα των καταστημάτων με “click away” από τη Δευτέρα 22 Μαρτίου και κανονικό άνοιγμα κομμωτηρίων, κέντρων αισθητικής και βιβλιοπωλείων. Μία εβδομάδα αργότερα, στις 29 Μαρτίου, θα ξεκινήσουν τα ψώνια με… ραντεβού, με χιλιομετρικό περιορισμό και αποστολή SMS στο 13032.

Πριν το Πάσχα και συγκεκριμένα στις 12 Απριλίου, σχεδιάζεται - εκτός απροόπτου - το άνοιγμα της εστίασης, αλλά μόνο σε εξωτερικούς χώρους.

Στη σύσκεψη των λοιμωξιολόγων θα συζητηθεί και η χαλάρωση των sms όσον αφορά στον κωδικό 6 (θα επιτρέπεται η διαδημοτική μετακίνηση), αλλά και η χαλάρωση του μέτρου της απαγόρευσης κυκλοφορίας τα Σαββατοκύριακα (από τις 19:00 στις 21:00)-

Για να επιτευχθεί το σταδιακό άνοιγμα, οι ειδικοί αναμένεται να εισηγηθούν αύξηση των στοχευμένων τεστ στις ομάδες υψηλού κινδύνου, αυστηρή ιχνηλάτηση, συνέχιση της τηλεκπαίδευσης και αυξημένη ενημέρωση για τα ατομικά μέτρα προστασίας.

Τέλος, στις 14 Μαΐου σχεδιάζεται το άνοιγμα του Τουρισμού.