Κόσμος

Ισχυρός σεισμός στην Ρωσία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρή σεισμική δόνηση έπληξε την Καμτσάτσκι. Το μέγεθος και το επίκεντρο.

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,9 βαθμών έπληξε σήμερα την περιοχή Ουστ-Καμτσάτσκι Στάρι, κοντά στη Ρωσία, σύμφωνα με το αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (USGS).

Το εστιακό βάθος της σεισμικής δόνησης ήταν 57 χλμ., ανέφερε το USGS.