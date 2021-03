Πολιτική

Επικοινωνία Δένδια με Βάρχελι

Τι συζήτησε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση.

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον επίτροπο της ΕΕ για τη Γειτονία και τη Διεύρυνση, Όλιβερ Βάρχελι (Oliver Varhelyi), είχε νωρίτερα ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.

Κατά την επικοινωνία, που πραγματοποιήθηκε κατόπιν πρωτοβουλίας του Ευρωπαίου επιτρόπου, συζητήθηκαν θέματα Ευρωπαϊκής Γειτονίας και Διεύρυνσης υπό το φως των περιορισμών που επιβάλει η πανδημία.