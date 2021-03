Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Διευκρινίσεις για το αν οι πολίτες θα μπορούν να επιλέξουν εμβόλιο

Μια φράση του Μάριου Θεμιστοκλέους, στην ενημέρωση της Τρίτης, για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού έβαλε… φωτιά.

Δεν θα επιλέγουν οι πολίτες ποιο εμβόλιο θα κάνουν από τα τέλη Μαρτίου, διευκρινίζουν συνεργάτες του γενικού γραμματέα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριου Θεμιστοκλέους μετά τη σύγχυση που προκλήθηκε κατά την απάντησή του σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά τη σημερινή ενημέρωση.

«Είναι προφανές ότι η φράση “ο πολίτης θα μπορεί να αποφασίζει τι θέλει να κάνει” δεν αφορά επιλογή εμβολίων αλλά με δεδομένο ότι ο εμβολιασμός δεν είναι υποχρεωτικός αφορά τη δυνατότητα του πολίτη να εμβολιαστεί η όχι», αναφέρουν οι συνεργάτες του κ. Θεμιστοκλέους.

Ο γγ για την ΠΦΥ, Μάριου Θεμιστοκλέους απαντώντας νωρίτερα στο ερώτημα τι θα γίνεται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες πολίτες αρνηθούν να κάνουν την δεύτερη δόση του εμβολίου της AstraZeneca απάντησε τα εξής:

«Κατ’ αρχήν έχουμε πει από την προηγούμενη ενημέρωση ότι σταδιακά ενώνονται τα δυο συστήματα εμβολιασμού που έχουμε. Και τα άτομα που είναι δικαιούχα με τα άλλα δύο εμβόλια, καθώς και το εμβόλιο της Astra Zeneca. Από την στιγμή που στο τέλος του μήνα που θα ενωθούν τα δυο συστήματα, όλοι θα είναι δικαιούχοι για όλα τα εμβόλια, ο πολίτης θα μπορεί να αποφασίζει τι θέλει να κάνει. Το θέμα αν είχε κάνει την πρώτη δόση για να κάνει την δεύτερη, αυτό έχει και μια επιστημονική χροιά, ανάλογα με την απόφαση της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών, θα ακολουθήσουμε όποια απόφαση μας πει.»