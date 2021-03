Πολιτική

Η Κομισιόν παρουσιάζει το “πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η μορφή του πιστοποιητικού και η χρήση του. Ο κεντρικός άξονας παρουσιάζεται σήμερα.

Το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό, το οποίο παρουσιάζει σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι το κλειδί της κινητικότητας, τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς, σε ενημέρωση που παραχώρησε σε ομάδα ανταποκριτών. Ανέφερε ότι δεν πρόκειται για διαβατήριο, αλλά για πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό.

«Δεν είναι σύσταση της Επιτροπής, αλλά πρόταση για Κανονισμό. Θα είναι ένα νομικά δεσμευτικό εργαλείο που θα εδράζεται στο κοινοτικό δίκαιο. Η συζήτηση για τη χρήση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την παρουσίαση» σημείωσε ο κ. Σχοινάς.

Το πράσινο ψηφιακό πιστοποιητικό θα είναι, όπως σημείωσε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, «διαλειτουργικό προϊόν το οποίο θα είναι το ίδιο σε όλη την Ευρώπη. Δεν θα καθιερώνει την υποχρέωση του εμβολιασμού, αλλά καθιερώνει την υποχρέωση πιστοποίησης της υγειονομικής κατάστασης των Ευρωπαίων που ταξιδεύουν. Θα έχει, πέρα από το αν έχει εμβολιαστεί κάποιος ή όχι, το pcr ή το ότι πέρασε τον κορονοϊό».

Αναφορικά με τα εμβόλια τα οποία δεν έχει εγκρίνει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής εξήγησε ότι «ο κανόνας θα είναι: μία ευρωπαϊκή προσέγγιση για τα εμβόλια που έχουν πάρει έγκριση. Ωστόσο, για εκείνα που δεν έχει εγκρίνει ο ΕΜΑ, θα αφήνει η ΕΕ τη διακριτική ευχέρεια των κρατών-μελών να τα δέχονται για άρση των περιορισμών, αλλά δεν θα είναι μέσα στο πιστοποιητικό». Προσέθεσε ότι «το πιστοποιητικό καλύπτει τους πολίτες της ΕΕ και τις οικογένειές τους όπου κι αν έχουν εμβολιαστεί, καλύπτει όλους τους πολίτες που διαμένουν στην ΕΕ και τις τρίτες χώρες που έχουν ανάλογα πιστοποιητικά. Η ΕΕ προβλέπει την αναγνώριση των πιστοποιητικών αυτών των τρίτων χωρών σε επίπεδο ΕΕ, με την προϋπόθεση ότι παρέχουν τον ίδιο βαθμό πληροφορίας που έχουν και τα δικά μας».

Όπως επισήμανε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, «μια αμιγώς ευρωπαϊκή ιδέα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και σε συνθήκες αντίξοες, περπάτησε. Είναι σημαντικό ότι η ιστορία δεν ήταν αυτονόητη τον Ιανουάριο, αλλά είναι σχεδόν δεδομένη τον Μάρτιο».

Σχετικά με τη μορφή του πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού, θα είναι σε ψηφιακή και σε έντυπη έκδοση, θα έχει διαλειτουργικό γραμμωτό κώδικα, ενώ θα είναι δίγλωσσο: θα έχει την επίσημη γλώσσα του κράτους και τα αγγλικά.

Παράλληλα, σε συνάντηση με τους προέδρους των πολιτικών ομάδων στο Κοινοβούλιο, όπου ζήτησε το fast track, δηλαδή την ταχεία υιοθέτηση από το Κοινοβούλιο, και τα τρία μεγάλα κόμματα, το ΕΛΚ, Σοσιαλιστές και το Renew συμφώνησαν ότι θα πρέπει να δοθεί fast track έγκριση, σημείωσε.

«Όταν ξεκίνησε αυτή η διαδικασία δεν υπήρχαν πολλοί φίλοι της ιδέας. Σταδιακά την αγάπησε όχι μόνο το club med αλλά και οι Σκανδιναβοί και η Βαλτική. Όσο προχωρά ο εμβολιασμός στη Γερμανία και οι Γερμανοί πολίτες το "επέβαλαν" στην κυβέρνηση, κι έτσι και η Μέρκελ στο τελευταίο Συμβούλιο Κορυφής κινήθηκε προς τα εμπρός. Μένει ακόμη κάποια αντίσταση στις χώρες της BENELUX και δευτερευόντως στη Γαλλία» ανέφερε.

Τέλος, τόνισε ότι «πρόκειται για την ευρωπαϊκή απάντηση για να μπορέσει να ανοίξει η Ευρώπη με τρόπο που δεν θα βάλει σε κίνδυνο το καλοκαίρι. Είναι μονόδρομος. Αν δεν υπάρχει κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση, θα πολλαπλασιαστούν οι ad hoc λύσεις, είτε οι πλατφόρμες είτε ο ιδιωτικός τομέας θα πάει στις πλατφόρμες και θα βγάλει άλλες εφαρμογές που θα κατακερματίσουν την εσωτερική αγορά και τις ελευθερίες των Ευρωπαίων».