Πολιτικές διαβουλεύσεις μετά τις διερευνητικές Ελλάδας – Τουρκίας

Συνεχίζονται σήμερα οι επαφές σε επίπεδο Υπηρεσιακών Γραμματέων, στο πλαίσιο της διατήρησης ανοικτών διαύλων.

Τις χθεσινές διερευνητικές επαφές ακολουθούν σήμερα το πρωί, επίσης στην Αθήνα, οι πολιτικές διαβουλεύσεις Ελλάδας - Τουρκίας, που πραγματοποιούνται σε επίπεδο υπηρεσιακών γενικών γραμματέων των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών. Στο υπουργείο Εξωτερκών, από τη μια πλευρά του τραπεζιού θα καθίσει ο υπηρεσιακός γενικός γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβης Θεμιστοκλής Δεμίρης, και από την άλλη ο Τούρκος υφυπουργός Εξωτερικών, πρέσβης Σεντάτ Ονάλ. Οι τακτικές πολιτικές διαβουλεύσεις έχουν θεσμοθετηθεί μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας, στις οποίες συμμετέχουν αντιπροσωπείες των δύο χωρών, με επικεφαλής, από την Ελλάδα, τον υπηρεσιακό γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών και από την Τουρκία, τον υφυπουργό Εξωτερικών.

Οι πολιτικές διαβουλεύσεις σε επίπεδο υπηρεσιακών γενικών γραμματέων των υπουργείων Εξωτερικών των δύο χωρών εντάσσονται στο πλαίσιο της διατήρησης ανοικτών διαύλων επικοινωνίας προς εξασφάλιση της αναγκαίας λειτουργικότητας στις διμερείς σχέσεις με τη γείτονα χώρα. Για την ελληνική πλευρά, οι επαφές με την τουρκική, σε όλα τα επίπεδα, διεξάγονται με βάση το Διεθνές Δίκαιο και ιδιαίτερα το Δίκαιο της Θάλασσας και με στόχο, πάντα, προς όφελος των δύο λαών, τη σταδιακή εξομάλυνση των διμερών σχέσεων, σε όλους τους τομείς δραστηριοτήτων, χωρίς καμία υποχώρηση σε θέματα εθνικής κυριαρχίας και κυριαρχικών μας δικαιωμάτων.

Η τελευταία συνάντηση στο πλαίσιο των πολιτικών διαβουλεύσεων μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας πραγματοποιήθηκε στις 10 Ιανουαρίου του 2020, στην Άγκυρα, ανάμεσα στον υπηρεσιακό γενικό γραμματέα του υπουργείου Εξωτερικών, πρέσβη Θεμιστοκλή Δεμίρη, και τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, πρέσβη Σεντάτ Ονάλ. Οι συνομιλίες καλύπτουν ζητήματα διμερούς, περιφερειακού και διεθνούς ενδιαφέροντος.

Υπενθυμίζεται πως χθες πραγματοποιήθηκε, επίσης στην Αθήνα, ο 62ος γύρος των διερευνητικών επαφών Ελλάδας και Τουρκίας, που αποτελούν άτυπες συνομιλίες και όχι διαπραγματεύσεις, προκειμένου οι δύο χώρες να διερευνήσουν σημεία σύγκλισης για ενδεχόμενες μελλοντικές διαπραγματεύσεις αναφορικά με την οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΖ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, βάσει του Διεθνούς Δικαίου.

«Ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσουν στην εξεύρεση κοινού εδάφους για την επίλυση της μόνης διμερούς διαφοράς που έχουμε με την Τουρκία. Δηλαδή την οριοθέτηση της Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και της υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, επί τη βάση των αρχών του Διεθνούς Δικαίου και της Σύμβασης του ΟΗΕ για το Δίκαιο της Θάλασσας» τόνισε για τις διερευνητικές ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας σε δηλώσεις του μετά τη χθεσινή συνάντησή του με τον Παλαιστίνιο υπουργό Εξωτερικών Ριάντ Αλ Μάλικι στην Αθήνα. Επισήμανε, επίσης, πως «μονομερείς αιτιάσεις της Τουρκίας, που είδαν το φως της δημοσιότητας πρόσφατα, όσον αφορά την Ελλάδα, θα απαντηθούν την κατάλληλη στιγμή και με τον ενδεδειγμένο τρόπο, διά της διπλωματικής οδού».

Περαιτέρω, ο υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε εκ νέου πως θεμελιώδεις αρχές της εξωτερικής πολιτικής της Ελλάδας είναι η σταθερή και πλήρης προσήλωση στο Διεθνές Δίκαιο και το Δίκαιο της Θάλασσας.