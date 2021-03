Κόσμος

Το κάλεσμα του Τραμπ στους υποστηρικτές του για εμβολιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Εμφανίστηκε μετά από «καρφιά» και εκκλήσεις ο τέως Πρόεδρος των ΗΠΑ, στέλνοντας το μήνυμα στους υποστηρικτές του.

Ο Ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ενεθάρρυνε τους οπαδούς του να πάνε να εμβολιαστούν για τον νέο κορονοϊό, παρά τις έντονες επιφυλάξεις πολλών εξ αυτών.

«Το συνιστώ, και το συνιστώ και σε εκείνους που δεν το θέλουν, πολλοί εκ των οποίων με ψήφισαν», είπε ο κ. Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News.

«Είναι εξαίρετο εμβόλιο, είναι εμβόλιο που είναι ασφαλές και αποτελεσματικό», επέμεινε.

Τη Δευτέρα η Τζεν Ψάκι, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, είχε αναφερθεί δηκτικά στο γεγονός ότι ο Ρεπουμπλικάνος τέως πρόεδρος δεν πήρε μέρος στην κινητοποίηση για να ενθαρρυνθεί ο εμβολιασμός του πληθυσμού, ενώ κάλεσμα στον Τραμπ να ενθαρρύνει τους υποστηρικτές του είχε απευθύνει και ο επικεφαλής λοιμωξιολόγος των ΗΠΑ, Άντονι Φάουτσι.

«Όλοι οι άλλοι πρώην πρόεδροι στη ζωή συμμετείχαν στις εκστρατείες ευαισθητοποίησης, δεν χρειαζόταν να τους απευθύνουμε ιδιαίτερη και επίσημη πρόσκληση», είπε ειρωνικά η κυρία Ψάκι.

Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν, από την πλευρά του, έκρινε ότι αυτό δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία.

«Συζήτησα με τα μέλη της ομάδας μου. Μου εξήγησαν ότι αυτό που λένε οι γιατροί και οι τοπικοί αξιωματούχοι είναι πιο σημαντικό από οτιδήποτε θα μπορούσε να πει ο Τραμπ», είπε.

Τέσσερις πρώην πρόεδροι, ο Τζίμι Κάρτερ, ο Τζορτζ Ου. Μπους, ο Μπιλ Κλίντον και ο Μπαράκ Ομπάμα κινητοποιήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες και απηύθυναν όλοι στους συμπολίτες τους ένα πολύ απλό μήνυμα: εμβολιαστείτε. Ο Ντόναλντ Τραμπ, από την πλευρά του, έμεινε στο περιθώριο της πρωτοβουλίας.

Ο Ντόναλντ και η Μελάνια Τραμπ εμβολιάστηκαν τον Ιανουάριο, μερικές εβδομάδες προτού εγκαταλείψουν τον Λευκό Οίκο. Η πληροφορία δεν αποκαλύφθηκε παρά από ανθρώπους στο περιβάλλον τους αρκετές εβδομάδες αργότερα.

Ερωτηθείς σχετικά με την πιθανή νέα υποψηφιότητά του για τον Λευκό Οίκο το 2024, ο πρώην πρόεδρος προτίμησε να αποφύγει να δώσει ξεκάθαρη απάντηση.

«Σύμφωνα με όλες τις δημοσκοπήσεις», οι υποστηρικτές των Ρεπουμπλικάνων «θέλουν να είμαι εκ νέου υποψήφιος», είπε. Αλλά «θα δω, θα δούμε», έσπευσε να συμπληρώσει ο μεγιστάνας.

Πάντως, ο κ. Τραμπ έθιξε το ζήτημα της μετανάστευσης, άρμα μάχης και των δύο προεκλογικών του εκστρατειών: «εκατοντάδες χιλιάδες» μετανάστες ήδη κατέφθασαν στα νότια σύνορα της χώρας, υποστήριξε.