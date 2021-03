Υγεία - Περιβάλλον

Χρούσος στον ΑΝΤ1: Κανένα περιστατικό θρόμβου στη χώρα μας με εμβόλιο AstraZeneca

«Λαχείο» χαρακτήρισε το να πάθει κανείς θρόμβο από το εμβόλιο της AstraZeneca ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών.

«Κοιτάξαμε τα δεδομένα και είδαμε ότι τα δεδομένα δεν είναι χειρότερα από τα άλλα εμβόλια κατά του κορονοϊού», απάντησε ο ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής του ΕΚΠΑ και μέλος Επιτροπής Εμβολιασμών, Γιώργος Χρούσος στο ερώτημα του ΑΝΤ1 και της εκπομπής «Καλημέρα Ελλάδα» στο γιατί η χώρα μας δεν σταμάτησε το εμβόλιο της AstraZeneca.

Όπως εξήγησε ο καθηγητής, «οι περιπτώσεις θρόμβων είναι κάτω από 1 στις 100.000, αφού στη χώρα μας δεν έχουμε κανένα περιστατικό». Χαρακτήρισε μάλιστα «λαχείο» το να πάθει κανείς θρόμβωση από το εμβόλιο.

Ερωτηθείς για το γιατί οι άλλες χώρες διέκοψαν τον εμβολιασμό των πολιτών τους με το εμβόλιο της AstraZeneca, απάντησε πως δεν γνωρίζει, εκτιμώντας ότι, «δεν είναι επιστημονικοί οι λόγοι που πήραν την απόφαση να σταματήσουν τον εμβολιασμό».

«Ούτε ο ΕΜΑ ούτε ο ΠΟΥ είπε σταματήστε τα εμβόλια», τόνισε, εξηγώντας ότι, οι Οργανισμοί «αυτοί δεν θα πάρουν απόφαση που δεν έχει επιστημονική βάση».

Εξήγησε επίσης πως στην περίπτωση που κριθεί ακατάλληλο το εμβόλιο της AstraZeneca, όσοι έχουν κάνει την πρώτη δόση, μπορούν να κάνουν τη δεύτερη δόση άλλου εμβολίου.

Διευκρίνισε ότι, οι πολίτες δεν έχουν περιθώριο επιλογής εμβολίου, αλλά εμβολιάζονται με ό,τι είναι διαθέσιμο.

Τέλος, είπε πως το ρωσικό εμβόλιο δεν διαφέρει πολύ από αυτό της AstraZeneca, αφού και τα δύο χρησιμοποιούν τον ίδιο ιό και έκρινε ότι καλώς οι πολίτες δεν ανέβαλαν τον εμβολιασμό τους με το AstraZeneca, εμπιστευόμενοι καλώς το υπουργείο Υγείας.