Θωμαΐδης στον ΑΝΤ1: Αύξηση στο ιικό φορτίο στα λύματα της Αττικής

Ο καθηγητής αναλυτικής Χημείας στο «Καλημέρα Ελλάδα». Πού εντοπίζονται τα περισσότερα κρούσματα.

«Οι μετρήσεις δείχνουν ότι η Αττική συνεχίζει να έχει υψηλό ιικό φορτίο στα λύματα, χωρίς κανένα σημάδι ύφεσης», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας, Νίκος Θωμαΐδης.

Ειδικότερα, όπως είπε, «φαίνεται μικρή αύξηση στο ιικό φορτίο στα λύματα, μέσα στα φυσιολογικά όρια, που μπορεί να είναι αποτέλεσμα συγχρωτισμού όπως ίσως της Τσικνοπέμπτης».

Ο καθηγητής εκτίμησε ότι, «η αύξηση των κρουσμάτων θα συνεχιστεί και την επόμενη εβδομάδα», ενώ ερωτηθείς σχετικά είπε πως «αυτό που φαίνεται είναι ότι είμαστε στη χειρότερη φάση και τα δεδομένα ενισχύουν την παράταση κάποιων μέτρων».

Μιλώντας με «αριθμούς» ανέφερε πως «είναι πιθανό να ξεπεράσουμε και τα 3000 κρούσματα ημερησίως» και παρά το ότι, εξαρτάται και από τον αριθμό των τεστ, «το επιδημιολογικό φορτίο σε όλη τη χώρα είναι επιβαρυμένο».

«Δεν είμαι ειδικός των μέτρων, μόνο λογικά μπορώ να προσεγγίσω», είπε σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει λόγος παράτασης ή άρσης των μέτρων, παρατηρώντας πως «υπάρχουν κίνδυνοι επέκτασης, από τη στιγμή που ο εμβολιασμός προχωρά με αργούς ρυθμούς»,

Τέλος, σχετικά με το ποια περιοχή της Αθήνα είναι πιο επιβαρυμένη επιδημιολογικά, είπε πως είναι το κέντρο της.