Υγεία - Περιβάλλον

Σμυρνάκης στον ΑΝΤ1: ΕΜΑ και ΠΟΥ έχουν ήδη αξιολογήσει τα εμβόλια που κυκλοφορούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο καθηγητής και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών στο «Καλημέρα Ελλάδα» και τον ΑΝΤ1 για το εμβόλιο της AstraZeneca.

«Ο ΕΜΑ και ο ΠΟΥ έχουν ήδη αξιολογήσει τα εμβόλια που έχουν κυκλοφορήσει και στη χώρα μας», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» ο Εμμανουήλ Σμυρνάκης, Επίκουρος Καθηγητής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και μέλος της Επιτροπής Εμβολιασμών, ερωτηθείς για το γιατί δεν ανέβαλε και η χώρα μας τον εμβολιασμό με AstraZeneca.

Κληθείς να σχολιάσει το ότι άλλες χώρες ανέβαλαν τον εμβολιασμό με το συγκεκριμένο εμβόλιο είπε ότι, «ο ΕΜΑ είναι ο πιο αρμόδιος για να συγκεντρώσει και να αναλύσει τα στοιχεία από όλες τις χώρες».

Ενώ σχετικά με το γιατί η χώρα μας δεν ακολούθησε το ίδιο παράδειγμα, προσωρινής αναβολής των εμβολιασμών είπε πως, «είμαστε σε πανδημία, η χώρα μας είναι στο ‘κόκκινο’ κι άρα με βάση τις αποφάσεις και όχι τις ενδείξεις θα λάβουμε αποφάσεις , δεν μπορούμε να σταματάμε και να ξεκινάμε τον εμβολιασμό».

«Τα δεδομένα συνεχώς συνεκτιμούνται και τα δεδομένα που έχουμε δεν συνάδουν στη διακοπή του εμβολιασμού, δείχνουν ότι δεν χρειάζεται αλλαγή πλάνου», ξεκαθάρισε, εξηγώντας πως «σε κάθε χώρα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις».

Σε ερώτημα σχετικά με το πότε μπορεί να εμφανιστούν τα τυχόν συμπτώματα από τον εμβολιασμό, είπε πως «δεν είναι ξεκάθαρα τα δεδομένα», τονίζοντας πως «κι αυτά που έχουν αναφερθεί δεν είναι παρόμοια».

«Δεν πιστεύω ότι ο ΕΜΑ ή ο ΠΟΥ θα προχωρήσουν στη διακοπή εμβολιασμού με AstraZeneca», εκτίμησε καταλήγοντας.