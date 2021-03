Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Στη ΜΕΘ ανήλικη με επιπλοκές στην καρδιά

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της 15χρονης σύμφωνα με τους γιατρούς της.

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας βρίσκεται 15χρονο κορίτσι, που είχε νοσήσει με κορονοϊό και παρουσίασε επιπλοκές στην καρδιά.

Ειδικότερα, η 15χρονη από το Αγρίνιο νοσηλεύεται στην ΜΕΘ COVID και παρουσιάζει οξεία μυοκαρδίτιδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της είναι σταθερή και δεν έχει χρειαστεί να διασωληνωθεί.

Οι γιατροί εκτιμούν ότι αν και αυτό το 24ωρο η υγεία της είναι σταθερή το κορίτσι θα διαφύγει τον κίνδυνο.

Πρόκειται για το τέταρτο περιστατικό μεταφλεγμονώδους συνδρόμου στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του Ρίου.

Πηγή: patrastimes.gr