ΕΟΔΥ: Τα αποτελέσματα των rapid test την Τρίτη

Που βρέθηκαν τα περισσότερα θετικά τεστ. Αναλυτικά τα στοιχεία του ΕΟΔΥ για τις δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα.

Κλιμάκια του ΕΟΔΥ αποτελούμενα και από Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) πραγματοποίησαν χθες, Τρίτη 16 Μαρτίου, δωρεάν ελέγχους ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test), μέσα από το αυτοκίνητο (drive through).

Συνολικά, σε 68 μαζικές δειγματοληψίες, διενεργήθηκαν 8.643 rapid test από τα οποία ανευρέθησαν 198 κρούσματα (2,29%).

Ο ΕΟΔΥ παραθέτει τα στοιχεία από τις χθεσινές δράσεις σε ανοιχτούς χώρους ανά την Ελλάδα στις ακόλουθες περιοχές:

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Ιλίου / Πραγματοποιήθηκαν 359 rapid test και προέκυψαν 23 θετικά (6,40%). Αφορούν σε 13 άνδρες και 10 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 42 έτη.

ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Χαϊδαρίου / Πραγματοποιήθηκαν 220 rapid test και προέκυψαν 14 θετικά (6,36%). Αφορούν σε 6 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Δήμος Καισαριανής / Πραγματοποιήθηκαν 530 rapid test και προέκυψαν 11 θετικά (2,07%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 46 έτη.

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών: Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα» / Πραγματοποιήθηκαν 499 rapid test και προέκυψαν 19 θετικά (3,80%). Αφορούν σε 7 άνδρες και 12 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Πειραιώς: Δήμος Κερατσινίου-Δραπετσώνας / Πραγματοποιήθηκαν 667 rapid test και προέκυψαν 13 θετικά (1,95%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 9 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 54 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Πυλαίας Χορτιάτη / Πραγματοποιήθηκαν 189 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (1,59%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 19 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Θέρμης / Πραγματοποιήθηκαν 175 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,0%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Παύλου Μελά / Πραγματοποιήθηκαν 284 rapid test και προέκυψαν 18 θετικά (6,34%). Αφορούν σε 10 άνδρες και 8 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 41 έτη.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Λαγκαδά / Πραγματοποιήθηκαν 82 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θεσσαλονίκης: Δήμος Νέας Χαλκηδόνας / Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,08%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 33 έτη.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Αγρίνιο / Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Μεσολόγγι / Πραγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας: Δήμος Στάμνας / Πραγματοποιήθηκαν 28 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αργολίδας: Άργος / Πραγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Αρκαδίας: Πλατεία Πέτρινου, Τρίπολη / Πραγματοποιήθηκαν 118 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,85%). Αφορά σε γυναίκα 75 ετών.

ΠΕ Άρτας: Δημαρχείο Άρτας / Πραγματοποιήθηκαν 104 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,92%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 39 έτη.

ΠΕ Αχαΐας: Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας / Πραγματοποιήθηκαν 198 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (2,52%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Δράμας: Κοινότητα Αγίου Αθανασίου / Πραγματοποιήθηκαν 16 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Μικρόπολη / Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Δράμας: Πετρούσα / Πραγματοποιήθηκαν 38 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Έβρου: Πνευματικό κέντρο Σαμοθράκης / Πραγματοποιήθηκε 1 αρνητικό rapid test.

ΠΕ Εύβοιας: Αυλωνάρι / Πραγματοποιήθηκαν 76 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Εύβοιας: Λέπουρα / Πραγματοποιήθηκαν 43 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ευρυτανίας: Κερασοχώρι / Πραγματοποιήθηκαν 40 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (40,0%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 32 έτη.

ΠΕ Ζακύνθου: Πλατεία Σολωμού / Πραγματοποιήθηκαν 52 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Ανδραβίδα / Πραγματοποιήθηκαν 90 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,11%). Αφορά σε άνδρα 61 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Δικαστήρια, Πύργος / Πραγματοποιήθηκαν 235 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,42%). Αφορά σε άνδρα 56 ετών.

ΠΕ Ηλείας: Αχλαδινή / Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ηλείας: Νεμούτα / Πραγματοποιήθηκαν 27 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Θάσου: Θεολόγος Θάσου / Πραγματοποιήθηκαν 5 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Ιωαννίνων: Πλατεία Κρυφοβό / Πραγματοποιήθηκαν 73 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (2,74%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 57 έτη.

ΠΕ Καβάλας: Χρυσούπολη / Πραγματοποιήθηκαν 75 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Καρδίτσας: Δήμος Καρδίτσας / Πραγματοποιήθηκαν 306 rapid test και προέκυψαν 5 θετικά (1,63%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Δήμος Καστοριάς / Πραγματοποιήθηκαν 159 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (3,77%). Αφορούν σε 2 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

ΠΕ Καστοριάς: Άργος Ορεστικό / Πραγματοποιήθηκαν 91 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,29%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

ΠΕ Κέρκυρας: Δημοτικό Θέατρο / Πραγματοποιήθηκαν 72 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

ΠΕ Κοζάνης: Σέρβια / Πραγματοποιήθηκαν 141 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (1,42%). Αφορούν σε έναν άνδρα και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 38 έτη.

ΠΕ Κοζάνης: Άγιος Δημήτριος / Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test και προέκ

/ Πραγματοποιήθηκαν 62 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (1,61%). Αφορά σε γυναίκα 55 ετών. ΠΕ Κορινθίας: Νεμέα / Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Κορινθίας: Βέλο / Πραγματοποιήθηκαν 158 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 158 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λακωνίας: Ξηροκάμπι / Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,04%). Αφορά σε άνδρα 25 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 49 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (2,04%). Αφορά σε άνδρα 25 ετών. ΠΕ Λακωνίας: Τραπεζοντή / Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,22%). Αφορά σε κορίτσι 9 ετών.

/ Πραγματοποιήθηκαν 31 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (3,22%). Αφορά σε κορίτσι 9 ετών. ΠΕ Λάρισας: Σκεπαστή Αγορά Νεάπολης / Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,8%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη.

Πραγματοποιήθηκαν 250 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (2,8%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 52 έτη. ΠΕ Λάρισας: Φάρσαλα / Πραγματοποιήθηκαν 168 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (4,17%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 4 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 50 έτη.

ΠΕ Λάρισας: Κεντρική Πλατεία Λάρισας / Πραγματοποιήθηκαν 279 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,43%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 279 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (1,43%). Αφορούν σε 3 άνδρες και μια γυναίκα με διάμεση ηλικία τα 49 έτη. ΠΕ Λάρισας: Πλατεία ΟΣΕ / Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 100 rapid test και προέκυψαν 3 θετικά (3,00%). Αφορούν σε έναν άνδρα και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 53 έτη. ΠΕ Λασιθίου: Σητεία / Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 94 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Λευκάδας: Λευκάδα / Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μαγνησίας: Εκθεσιακό Κέντρο Βόλου / Πραγματοποιήθηκαν 324 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,85%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 324 rapid test και προέκυψαν 6 θετικά (1,85%). Αφορούν σε 3 άνδρες και 3 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Μαγνησίας: Α’ Βιομηχανική Περιοχή Βόλου / Πραγματοποιήθηκαν 254 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 254 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Μεσσηνίας: Μέγαρο Χορού / Πραγματοποιήθηκαν 354 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,56%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 354 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (0,56%). Αφορούν σε 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 34 έτη. ΠΕ Ξάνθης: Κλειστό Αθλητικό Κέντρο Ξάνθης / Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 83 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πάρου: Πλατεία Μαντώ Μαυρογένους / Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 96 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Αράβησσος / Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 34 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Πλαγιάρι / Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (15,38%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 13 rapid test και προέκυψαν 2 θετικά (15,38%). Αφορούν σε 2 άνδρες με διάμεση ηλικία τα 35 έτη. ΠΕ Πέλλας: Πλατεία Μυλοποτάμου / Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 19 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πέλλας: Αχλαδοχώρι / Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 32 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Λιτόχωρο / Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 42 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πιερίας: Ανδρομάχη / Πραγματοποιήθηκαν 177 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,95%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 177 rapid test και προέκυψαν 7 θετικά (3,95%). Αφορούν σε 5 άνδρες και 2 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 45 έτη. ΠΕ Πρέβεζας: Πλατεία Κερασούντας / Πραγματοποιήθηκαν 37 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ ΠΕ Πρέβεζας: Πλατεία Πέτρας / Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 12 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Πρέβεζας: Πλατεία Ηλιοβουνίων / Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 14 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Ρόδου: Σάλακος Ρόδου / Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 70 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Σερρών: Ίβηρα / Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (7,27%). Αφορούν σε 4 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 8 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 55 rapid test και προέκυψαν 4 θετικά (7,27%). Αφορούν σε 4 κορίτσια με διάμεση ηλικία τα 8 έτη. ΠΕ Σερρών: Ζίχνη / Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 39 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Φθιώτιδας: Λαμία / Πραγματοποιήθηκαν 369 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (2,71%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη.

/ Πραγματοποιήθηκαν 369 rapid test και προέκυψαν 10 θετικά (2,71%). Αφορούν σε 4 άνδρες και 6 γυναίκες με διάμεση ηλικία τα 43 έτη. ΠΕ Φωκίδας: Πολύδροσο / Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά.

/ Πραγματοποιήθηκαν 59 rapid test, τα αποτελέσματα των οποίων ήταν όλα αρνητικά. ΠΕ Χανίων: Πρώην Δημαρχείο Καλύβων / Πραγματοποιήθηκαν 130 rapid test και προέκυψε 1 θετικό (0,77%). Αφορά σε άνδρα 36 ετών.