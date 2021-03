Κόσμος

Διάσωση από όχημα που κρέμεται πάνω από φαράγγι (βίντεο)

Δραματικές στιγμές τόσο για τους επιβάτες όσο και για τους διάσωστες, που επιχείρησαν με κενό 30 μέτρων από κάτω.

Η γρήγορη και ασφαλής τοποθέτηση αλυσίδων από τα συνεργεία διάσωσης ήταν που έσωσαν τους επιβαίνοντες σε ημιφορτηγό που βρέθηκε να κρέμεται από γέφυρα πάνω από φαράγγι, στο Αϊντάχο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν εκεί βρήκαν μία γυναίκα κι έναν άνδρα μέσα στο όχημα, που ήταν με τη μύτη προς τα κάτω. Κάτω ήταν ένα φαράγγι που στο σημείο της γέφυρας ξεπερνούσε τα 30 μέτρα βάθος.

Το μοναδικό που κρατούσε το όχημα ήταν οι αλυσίδες ασφαλείας, ενώ στη συνέχεια οι διασώστες έδεσαν με περισσότερη ασφάλεια το φορτηγό, καθώς και άπλωσαν σχοινιά για την πραγματοποίηση της επιχείρησης.

Τα κατάφεραν και οι δύο άνθρωποι βγήκαν με ασφάλεια και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία, χωρίς να έχουν σοβαρά τραύματα. Μέσα από το ημιφορτηγό διασώθηκαν επίσης και δύο σκυλιά, τα οποία μεταφέρθηκαν σε μέλη της οικογένειας.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν ότι ο οδηγός του φάνηκε να χάνει τον έλεγχο του οχήματος πριν από το τροχαίο, αρχικά χτυπώντας στα προστατευτικά, προτού γυρίσει στο πλάι και βρεθεί να κρέμεται από τη γέφυρα.

Τα αίτια του ατυχήματος είναι υπό διερεύνηση.