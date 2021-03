Life

“Η Φάρμα”: “Καρφώνουν” την Μαρία Μιχαλοπούλου οι συμπαίκτες της (βίντεο)

Αποκλειστικά στο «Πρωινό» απόσπασμα από την «Φάρμα». Τα σχόλια των παικτών για την «αγρότισσα».