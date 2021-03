Πολιτική

Κυμπουρόπουλος: Δεν ψήφισα ποτέ κατά των αμβλώσεων

Διευκρινίσεις του ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας που κάνει λόγο για “εσκεμμένη παρερμηνεία”.

“Δεν ψήφισα ποτέ κατά των αμβλώσεων, ψήφισα θετικά την τροπολογία για το δικαίωμα του παιδιού στη ζωή” δήλωσε στο ΘΕΜΑ 104,6 ο Ευρωβουλευτής ΝΔ Στέλιος Κυμπουρόπουλος, μετά τις αντιδράσεις που προκάλεσε η ψήφος του στο Ευρωκοινοβούλιο και τις αποστάσεις της Νέας Δημοκρατίας.

Ο ίδιος έκανε λόγο για άδικη συζήτηση ξεκαθαρίζοντας ότι είναι υπέρ του δικαιώματος των γυναικών στην αυτοδιάθεση του σώματός τους. “Ήταν μια εσκεμμένη παρερμηνεία” πρόσθεσε. Μάλιστα ανέφερε ότι σε παλαιότερα ψηφίσματα έχει ψηφίσει για τα αναπαραγωγικά και σεξουαλικά δικαιώματα των γυναικών πάρα πολλές φορές.

Για την ανακοίνωση της ΝΔ, ο κ. Κυμπουρόπουλος σχολίασε “έκανε αυτό που έπρεπε, μίλησε προς την κοινωνία γενικότερα ότι είμαστε ως ΝΔ υπέρ των αμβλώσεων. Και εγώ είμαι υπέρ του δικαιώματος των γυναικών να αυτοδιαθέτουν το σώμα τους όπως εκείνες νομίζουν, να έχουν το δικαίωμα στην επιλογή”

“Η εν λόγω τροπολογία- η οποία δεν πέρασε – αναφερόταν στο δικαίωμα του παιδιού στη ζωή επί σύλληψης” διευκρίνισε, επισημαίνοντας ότι “μιλάει και για την άλλη πλευρά στην οποία θέλουν οι γυναίκες να κρατήσουν το παιδί και το κράτος θα πρέπει να παρέχει την ασφάλεια στην εργασία, στους ελέγχους και στο σπίτι ώστε να ναι ασφαλής η γυναίκα με το παιδί”.

“Θεωρώ ότι είναι αλληλοσυμπληρούμενα”, τόνισε ο ευρωβουλευτής της ΝΔ κάνοντας λόγο για εσκεμμένη παρερμηνεία γιατί "όλο αυτό ξεκίνησε από ένα tweet και πολλαπλασιάστηκε από εφημερίδες όπως η Αυγή κλπ".

“Ζητώ συγνώμη για αυτή την λαίλαπα που ξεκίνησε γιατί δεν ήταν ο σκοπός μου. Ο ΣΥΡΙΖΑ δημιούργησε πολιτική αντιπαράθεση με αυτή τη σπέκουλα”, τόνισε.

Και κατέληξε λέγοντας: “Αν το ήξερα θα εξηγούσα την ψήφο. Δεν ήταν λάθος μου”.