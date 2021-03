Κοινωνία

Τροχαίο στην Βουλή: Ο Ιάσονας δίνει ζωή με τα όργανά του

Σε εξέλιξη η διαδικασία για την δωρεά οργάνων του άτυοχυ 23χρονου.



Στα νοσηλευτικά ιδρύματα βρίσκονται από χθες το βράδυ τα όργανα του 23χρονου Ιάσονα ο οποίος ήταν από την περασμένη Παρασκευή κλινικά νεκρός όταν υπηρεσιακό όχημα της ΕΛ.ΑΣ, αρμόδιο για την ασφάλεια της κ. Ντόρας Μπακογιάννη, συγκρούστηκε με τη μηχανή του, έξω από την είσοδο της Βουλής.

Η διαδικασία για την αφαίρεση και τη δωρεά των οργάνων ξεκίνησε χθες το μεσημέρι μετά τις υπογραφές της οικογένειας του.

Η μητέρα του 23χρονου από την πρώτη στιγμή που διαπιστώθηκε ότι ο γιος της παρέμενε κλινικά νεκρός μίλησε αποκαλύπτοντας πως η οικογένεια του Ιάσονα θα δωρίσει τα όργανά του. «Θα δώσει τα όργανά του. Θα γίνει δωρητής οργάνων. Εγώ, αυτόν θέλω πίσω, δεν θέλω κάτι άλλο. Και είπα επειδή είναι τόσο καλό παιδί, ήταν τόσο καλό παιδί και έδινε σε όλους, να δώσει τα όργανά του, να δώσει την ευτυχία του και την αγάπη του και την ευαισθησία του, να δώσει σε κάποιον άλλον άνθρωπο. Και εύχομαι αυτοί οι άνθρωποι που θα πάρουν τα όργανά του να είναι νέα παιδιά, ζήτησα να είναι, αλλά δεν μπορώ να διαλέξω και να ζήσουν ευτυχισμένοι και να πάρουν έστω λίγο από την ευαισθησία του και να χαρούν», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Μόλις έγινε το τεστ όπου επιβεβαιώθηκε ότι ο Ιάσονας είναι κλινικά νεκρός, έγινε και το τεστ για να επιβεβαιωθεί ότι είναι και εγκεφαλικά νεκρός. Μόλις επιβεβαιώθηκε ενημερώθηκε ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων κ. Γιώργο Παπαθεοδωρίδη τα όργανα του Ιάσονα είναι η καρδιά, δυο νεφρά, ήπαρ, πνεύμονες, μάτια και δέρμα.