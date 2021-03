Κοινωνία

Σχολική χρονιά: παράταση ανακοίνωσε η Κεραμέως

Μέχρι πότε θα παραταθεί το σχολικό έτος. Τι θα γίνει με τις πανελλαδικές.

Την παράταση του σχολικού έτους μέσα στον Ιούνιο ανακοίνωσε η υπουργός Παιδείας, Νίκη Κεραμέως ενώ όπως είπε οι πανελλαδικές θα γίνουν κανονικά τον ίδιο μήνα όπως πέρυσι.

«Είναι απόλυτη προτεραιότητα της κυβέρνησης να ανοίξουν τα σχολεία, με ειδική μέριμνα για τα Γυμνάσια και τα Λύκεια», τόνισε η υπουργός Παιδείας μιλώντας στο ραδιόφωνο ΘΕΜΑ 104,6.

Όπως εξήγησε, ο λόγος που έκλεισαν οριζοντίως οι σχολικές μονάδες, ήταν γιατί παρατηρήθηκε μια αύξηση της επιδημιολογικής εικόνας κυρίως λόγω των μεταλλάξεων του ιού. Η τηλεκπαίδευση λειτουργεί όπως είπε και πάει πολύ καλά, όμως είναι λύση έκτακτης ανάγκης. Μιλώντας για την παράταση του σχολικού έτους, διευκρίνισε ότι θα γίνει εντός του Ιουνίου.

Για τις πανελλαδικές εξετάσεις η κ. Κεραμέως ξεκαθάρισε ότι θα γίνουν κανονικά τον Ιούνιο όπως πέρσι. Όσον αφορά τα πανεπιστήμια, υπάρχει η εισήγηση από τους ειδικούς να γίνει το εαρινό εξάμηνο εξ αποστάσεως. «Επιδιώκουμε κάποιες προσαρμογές για τις πρακτικές ασκήσεις», πρόσθεσε.